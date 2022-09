Rial no lamentó la muerte de Carlitos Balá y dio sus motivos

Jorge Rial reveló los motivos por los que no lamentó la muerte de Carlitos Balá. El conductor habló en su programa de Radio 10.

Jorge Rial reveló las razones por las que no lamentó la muerte de Carlitos Balá y sus palabras generaron polémica y opiniones divididas en las redes sociales. "No me voy a hacer el emocionado", aseguró el conductor.

En su programa de Radio 10, Jorge Rial aseguró que "la muerte de una estrella que más me llegó fue la de Julio Cortázar" y agregó: "Nunca lloré la muerte de un famoso. Jamás. Las lágrimas las dejo para llorar a mis seres queridos. No sé, yo lo vivo de esa manera. Me conmueve más el dolor de la gente, esa cosa de sensación de dolor masivo y popular, que el fallecimiento de esa persona en sí. Quizás sea porque hace mucho que convivo con los famosos y aprendí a poner una distancia".

"Yo era muy fanático de él. Tan fanático que se los recomendaba a todos mis amigos. ¿Y sabés que hicieron ellos? Cuando murió me llamaban a mi para darme el pésame. Me pegó muy fuerte, pero no para llorar. Para nada", contó Jorge Rial sobre su fanatismo por Cortázar.

Rial aseguró que de chico prefería mirar "Titanes en el ring"

En cuanto a la muerte de Carlitos Balá, Jorge Rial explicó: "Por eso ahora que pasó lo de Carlitos Balá no me voy a poner a hacer un racconto de su vida ni me voy a hacer el emocionado, porque no es así. Como tampoco me va a pasar si un día pasa con Mirtha Legrand. Habra muchos a los que les dará por llorar, a mí no. Yo aprendí a sacarme eso de idealizar a los famosos. Yo los vi cómo tratan a la gente, cómo son en realidad, los conozco a la perfección".

"Yo era más bravo de chico. Era más guerrero. A mi me gustaba Titanes en el ring que Carlitos Balá. Por eso tampoco quiero hacerme el emocionado ni el compungido", sentenció el exconductor de Intrusos y actual líder de Argenzuela por C5N.

Desgarradora despedida de la nieta de Carlitos Balá

Carlitos Balá murió a los 97 años y despertó un sinfín de reacciones en todos los argentinos que lo recuerdan con nostalgia. Frente a esta situación, su nieta Laura Gelfi dejó un conmovedor mensaje para despedirlo y detallar cómo se encuentra la familia.

La noticia de la jornada del 23 de septiembre es sin dudas el fallecimiento del humorista Carlitos Balá. "Estamos devastados", expresó su nieta Laura Gelfi, quien dialogó con Teleshow al igual que su mánager, Maximiliano Marbuk, para dar cuenta de lo ocurrido.

En complemento, Laura agregó que si bien la familia está devastada, se encuentra "unida, y así se fue él, con la familia unida y mucho amor". El artista marcó a toda una generación y fue parte de la infancia de varias personas que lo despiden a través de las redes sociales con mucha nostalgia.