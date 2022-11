Revelan quien es el arquitecto que tiene a Marcela Tinayre "con la mejor de las ondas"

Estefi Berardi habló sobre el pretendiente amoroso que tendría enamorada a la conductora Marcela Tinayre.

Los rumores en torno a la vida sentimental de Marcela Tinayre no aflojan: luego de que las redes sociales deslizaran que la conductora estaría "enganchada" con Pablo Muney, su colega en el magazine Las Rubias (Net TV), Estefi Berardi reveló quién es el verdadero interés amoroso de la hija de Mirtha Legrand. "Lo está ocultando", señaló la periodista.

En Socios del Espectáculo (El Trece), la panelista Karina Iavícoli fue la primera en prender la alarma en torno a los amores de Marcela Tinayre y lanzar: "Te lo confirmo. Lo conozco a Pablo Muney, fuimos compañeros en el programa de Pampita. Puedo asegurar que Pablo Muney está enamorado de Marcela Tinayre".

Pero dicha información no tardó en ser desmentida por la panelista Estefi Berardi que, en su participación en LAM (América TV), siguió indagando en la vida de la conductora y afirmó que su nuevo amor no es periodista sino arquitecto. "¿Vos insistís con que Marcela Tinayre tiene novio?", disparó Ángel de Brito iniciando un picante ida y vuelta con su "angelita". "Novio no porque se están conociendo", indicó Berardi. Ofuscado, el conductor cruzó la declaración con un tajante: "Hoy hablé con ella y me dijo: 'No, no estoy conociendo a nadie. Decile a esa pichoncita que no, que no es así. Que es inexacto'".

"Es lógico que lo quiera negar, lo está ocultando. Tengo lujo de detalles. Con este señor se conocían por amigos en común desde hacía tiempo. Una amiga puntual los volvió a presentar y Marcela es la primera vez que elige conocer a alguien desde otro lado. Como amigos o un poquito más. Ustedes me entienden", sumó Estefi, muy segura de la veracidad de su primicia. "Con relaciones íntimas", sentenció Ángel, validando a su compañera y permitiéndole un jugoso cierre sobre quién es el misterioso hombre. "Están súper bien. Marcela es muy divertida, él también. Es muy fachero", cerró la mediática.

Marcela Tinayre confesó un "vicio" que nadie esperaba: "Catadora de bultos"

El programa Socios del Espectáculo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se hizo eco de la situación por El Trece, ya que mostraron un tape de la picante confesión. Todo comenzó cuando le pidieron a un compañero suyo que se pare del asiento para mostrar su vestimenta, pero Tinayre le dijo que no lo haga porque "se le marca".

"Perdón, a las mujeres ¿ustedes no miran el bulto?", preguntó sin tapujos. "Una pasada sutil", respondió una de sus compañeras, cuando en ese momento, tomó la palabra para contar por qué lo hace constantemente. "Cuando era bastante más chica, trabajaba en La Rural, en la época de las exposiciones, en la Sociedad Rural. Y justo estaba frente al baño de hombres", comenzó el relato.

"Entonces, marcábamos y decíamos ‘sale tocándose’, ‘sale con la bragueta abierta’, ‘sale subiéndose la bragueta’. Habíamos hecho un sondeo, cómo era la tendencia. Eso hizo que lleguemos más temprano para ver cuál de las dos acertaba más con todo el informe. No sabés lo que nos hemos divertido", subrayó. Al final de la anécdota, lanzó un comentario inesperado: "De eso me quedó el vicio de mirar".

Cuando volvieron al piso, Lussich se aprovechó de la situación y, entre risas, la chicaneó. "¡El vicio de mirar! Marcela es ‘bultera’, catadora de bultos de toda la vida", soltó el conductor de Socios del Espectáculo sobre la impactante revelación de la hija de Mirtha.