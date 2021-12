Revelan el verdadero motivo de la separación de Marcelo Tinelli y Paula Robles

La ruptura entre el conductor de televisión y la actriz se habría dado de manera tajante, en 2009.

Una fuente cercana a Marcelo Tinelli y Paula Robles reveló detalles desconocidos hasta el momento sobre la ruptura de la icónica pareja, que durante años protagonizó momentos televisivos y fue cara de las tapas de las revistas más compradas del país. Según la persona que habló desde el anonimato, el conductor de televisión y la actriz no lograban congeniar para vivir con plenitud juntos.

"La realidad es que ambos no estaban muy felices juntos. Tenían ganas de vivir de verdad y estar mejor. Se dieron cuenta de que cuando algo no va, no se puede forzar. A Marcelo no le gusta mentir ni mentirse a sí mismo. Aceptar la verdad para ellos fue más difícil, pero ambos, en definitiva, son buenas personas", expresó la fuente a Revista Gente.

El círculo más cerrado de Tinelli habria asegurado que se había roto el lazo que unía al conductor con Robles y se desconectaron. En 2009 se dio la crisis que los separó y, en 2011, firmaron el divorcio. A pesar de esa realidad, hoy en día la pareja mantiene una excelente relación, según lo ha relatado el propio Marcelo Hugo en varias oportunidades de manera pública.

