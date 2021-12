Revelador posteo de Jimena Barón sobre su presente amoroso: "Jamás pensé que podía amar así"

La cantante y actriz abrió su corazón y dejó saber a sus fans quién es el amor de su vida.

Jimena Barón hizo una emotiva publicación en sus redes sociales y revolucionó a todos sus seguidores con una revelación que nadie esperaba. La actriz de Los Roldán abrió su corazón y demostró cuán cansada estaba de ocultar sus sentimientos ante la prensa. Así, Barón edulcoró Instagram con una profunda declaración de amor.

En el posteo que realizó, la intérprete de La Cobra le dedicó un sentido texto a su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. "Amo a Morrison con todo mi corazón y jamás pensé que podría amar así. A tal punto de darme miedo la vida porque sin él no tendría sentido", escribió Barón y de esa manera demostró que la única persona con cuya ausencia no podría vivir es el pequeño, a quien muestra en sus redes sociales de manera usual.

En la foto que Jimena Barón publicó, se puede ver a la cantante con la cabeza apoyada sobre la de su hijo, formando una tierna postal. Natalia Oreiro, Candelaria Tinelli y Virginia Gallardo fueron algunas de las celebridades que expresaron el amor que les causaba la dedicatoria de la jurado a su hijo, a través de los comentarios.

El desplante de Jimena Barón a Marcelo Tinelli

Hace algunas semanas, Jimena Barón se ausentó de Showmatch: La Academia, donde se desempeña como jurado, por un viaje de relax. "Señores volvió del campo, de la playa, estuvo con su novio... se ausentó de nosotros. Nos abandonó cuatro días para irse con el pibe del camel ese que no es nada. Nosotros somos sus amigos... nos dejó, y para ir a saludar a las vacas. Incomunicada todo el fin de semana. Ni a Momo saludaba", expresó Marcelo Tinelli, en el regreso de la artista al programa.

"La pasé muy bien, unos días muy necesarios. Lo que más hice fue descansar, cualquier mamá que está todo el día con su hijo me entiende, porque saben que los chicos están siempre: ‘Mamá esto, mamá lo otro’. Así que fue todo muy lindo, dormí la siesta, cosa que no sucede nunca", explicó Barón, sobre los motivos por los que necesitó despejar su mente. Luego, la celebridad hizo una humorada sobre la niñera de su hijo: "Con Mary vamos a tener que hablar muy seriamente porque me quedé tranquila que Momo se quedaba con ella y lo despachó en la casa de una amigo. Me cobró cada hora obviamente, pero no le conviene irse porque recibe muchos canjes trabajando en casa".