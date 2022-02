Ramiro Bueno compartió una imagen con su padre antes de morir

El hijo del músico recordó a su padre en sus redes sociales y causó emoción en sus seguidores.

Ramiro Bueno conmovió a todos sus seguidores de redes con una tierna imagen en la que se lo ve junto con su padre, Rodrigo Bueno. Más de veinte años después del fallecimiento del ícono del cuarteto, el hijo que tuvo con Patricia Pacheco dejó en claro que la figura de su papá siempre ha estado presente en su vida.

El músico de trap utilizó su cuenta de para rendir homenaje a su padre y recordar un momento de amor que vivió con él. En la imagen que compartió, se nota que él tenía menos de cinco años de edad y se puede ver que imitaba a Rodrigo en el característico gesto que hacía cada vez que se paraba en un escenario frente a miles de fanáticos.

"De otra galaxia. Te amo", escribió el joven en el pie de foto de su publicación y así demostró el amor que aún siente por su padre, a pesar del poco tiempo que compartió con él en vida. Rodrigo falleció en un accidente automovilístico el 24 de junio del 2000, cuando Ramiro tenía solo tres años de edad. La foto, justamente, fue sacada en la última cena que el joven compartió con su padre en "El Corralón".

Los fanáticos de Ramiro y de Rodrigo se pronunciaron en la sección de comentarios de esa publicación y expresaron sus sentimientos. "Quema, arde y duele como el primer día", soltó una fanática de "El Potro". "Eterno por siempre. Esa foto dice tanto", "El uno siempre. Prohibido olvidar" y "Sos lo mejor del amor" fueron algunos de los mensajes enviados por el público.

El reclamo económico de Patricia Pacheco a la familia de Rodrigo

"Ellos la siguen juntando en pala mientras que uno cuenta cereales. Estoy cansada de callarme todo esto. La plata que tenía Rodrigo en el banco se la llevó el hermano Flavio, equivale a siete departamentos en la zona de Chacarita", expresó Pacheco en América TV, como denuncia a Flavio Bueno, hermano del artista. "Lo que me duele es cómo por la plata y por plata lo lastiman a Rodrigo y a Ramiro".

La expareja del músico continuó con su denuncia e hizo pública su bronca y angustia por los desplantes recibidos. "No tiene vuelta atrás esto. No existe esa plata para reclamarla y no me interesa. La obra de Rodrigo es de Rodrigo. La hizo él, la generó, la laburó, se rompió el alma", enunció la madre de Ramiro Bueno y cerró: "Él se merece que sea suya. No digo que no les corresponda nada, sino que no le reconocen que sea de él y por ende para su hijo, su nieto, su sangre".