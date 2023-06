¿Quiénes son los hijos de David Beckham y Victoria Beckham? A qué se dedican

Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper son los hijos de David y Victoria Beckham, quienes ya comienzan a dar señales de lo que podría ser su futuro profesional.

La vida de David y Victoria Beckham siempre estuvo rodeada de cámaras ansiosas por conocer su vida y su intimidad. Con la llegada de los hijos a la familia, esta situación se profundizó y mucho se especula sobre cuál será el futuro profesional de los cuatro hijos de la pareja: Brooklyn, Romeo y Harper. ​​En esta nota te contamos qué se sabe de cada uno de ellos.

Mientras Brooklyn busca su verdadera vocación, Romeo destaca en el fútbol y Cruz se adentra en el mundo de la música. Por otro lado, Harper tiene todas las posibilidades de seguir los pasos de sus famosos padres en el mundo del espectáculo. Con una crianza que busca mantenerlos con los pies en la tierra, los Beckham aseguran que sus hijos tengan una educación equilibrada y desarrollen sus propias pasiones y talentos. El futuro dirá si estos jóvenes seguirán los pasos de sus icónicos padres o trazarán su propio camino hacia el éxito.

Brooklyn Beckham: ¿Cómo pinta su futuro profesional?

Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, ha sido protagonista recientemente debido a su espectacular boda con Nicola Peltz y las vacaciones de verano que han compartido en Europa. A sus 23 años ha intentado explorar distintas vocaciones sin encontrar aún su verdadera pasión. Ha incursionado en el fútbol, pero decidió dejarlo; luego estudió fotografía en la Parsons School of Design de Nueva York, pero se dio de baja al año siguiente. También ha mostrado interés por la cocina, compartiendo videos de recetas en su cuenta de Instagram, aunque se rumorea que necesita una gran cantidad de asistentes para grabarlos.

Romeo Beckham: ¿Honrará el legado de su famoso papá en el fútbol?

Hasta ahora, Romeo es el único que parece seguir los pasos futbolisticos de su padre

Romeo Beckham, el segundo hijo de David y Victoria, parece tener más claro su futuro profesional. A sus 19 años, ha trabajado como modelo para reconocidas marcas como Burberry, Puma y Saint Laurent, incluso apareciendo en la portada de la revista L'Uomo Vogue en enero de 2021. Sin embargo, su mayor interés se encuentra en el fútbol. Actualmente juega en el Inter de Miami II, el equipo afiliado al club del cual su padre es propietario en la liga MLS Next Pro. Su talento y disciplina podrían llevarlo a dar el salto a la MLS o incluso a algún equipo europeo, siguiendo el legendario nombre de su padre en el mundo del fútbol.

Cruz Beckham

Con la perseverancia de su edad, Cruz apuesta a futuro en el mundo de la musica

Cruz Beckham, el tercer hijo de la familia Beckham, ha mostrado su interés por la música. Recientemente, generó polémica al aparecer en la portada de la revista i-D para celebrar su cumpleaños número 17. Aunque las fotos fueron inspiradas en un shoot que su padre hizo durante sus años como futbolista, el tono de las imágenes generó críticas negativas en las redes sociales. Cruz ha mencionado que la música es su "gran amor" y ha trabajado en el estudio de grabación con el productor Poo Bear, conocido por colaborar con artistas como Usher y Justin Bieber. Aunque solo ha lanzado una canción hasta ahora, "If Everyday Was Christmas", su pasión por la música parece ser su enfoque principal en este momento.

Harper Beckham

Harper Seven Beckham, la hija más joven de David y Victoria, aún no ha revelado sus planes profesionales, pero está preparada para seguir los pasos de sus famosos padres en el mundo del espectáculo. A los 11 años, Harper estudió en la prestigiosa academia de artes escénicas Italia Conti en Londres y también ha tomado clases en el English National Ballet. Aunque no se sabe si seguirá la carrera de su madre en el espectáculo o el legado de su padre en el fútbol, está claro que Harper tiene un talento innato y las herramientas necesarias para destacar en cualquier campo que elija.