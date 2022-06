Quién es Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza que se destaca como una promesa del deporte

El joven, quien fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Rosario, tiene un expediente deportivo de un nivel profesional en la disciplina de esquí.

Tiziano Gravier es el hijo de Valeria Mazza que fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche en Rosario. El joven de 20 años ya es un reconocido deportista profesional en la disciplina de esquí: fue abanderado olímpico en 2020 y salió campeón en una competencia internacional.

La familia Mazza-Gravier vive un verdadero calvario por lo sucedido días atrás. La golpiza que sufrió el joven Tiziano Gravier, hijo de Valeria y Alejandro, tomó repercusión a tal punto de que hay abogados de por medio. "Le arruinaron la vida", sostuvo el letrado.

Quién es Tiziano Gravier

El expediente de Tiziano está vinculado al mundo del deporte, más precisamente al esquí, disciplina donde es profesional y la practica desde los tres años. Con tan solo 15 años, ya se perfilaba como una de las promesas tras representar al país en un torneo realizado en Andorra, en el que fue campeón.

Además, fue parte de la delegación argentina de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en el año 2020 realizados en Suiza. No solo eso, sino que fue abanderado olímpico y en dicha competencia internacional, finalizó en el puesto 19. "A un mes de la mejor experiencia de mi vida. Orgulloso de haber sido parte de la delegación argentina con mayor cantidad de atletas en un Juego Olímpico de Invierno en nuestra historia. Orgulloso de ser argentino", había expresado el deportista a través de sus redes sociales.

Sumado a eso, disputó el Mundial de Esquí Alpino en Cortina de 2021: terminó en el puesto 22 el slalom gigante -esquiar entre varas o puertas-, recorrido que concretó en 2 minutos y 44 segundos, y quedó a siete segundos del ganador francés de la competencia. Previamente, había obtenido el tercer mejor registro en la clasificación.

Su actividad en otros deportes

Si bien practica esquí de manera profesional, Tiziano Gravier realiza otros deportes de manera recreativa, tales como surf y andar en rollers. Años atrás, supo vestir la camiseta de San Isidro Club en rugby.

Sus estudios

Estudia la carrera de Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés. "La universidad tiene un programa deportivo que me permite ir a mis viajes deportivos cuando lo necesito. Y sí, ambas actividades son muy exigentes, pero me encantan las dos, así que doy el 100% en cada una de ellas y siempre tengo que organizar mi tiempo para hacerlo posible", indicó en diálogo con la revista Vanity Teen.

La incursión en el modelaje

El joven de 20 años dijo que no sería un problema ser modelo como su madre Valeria Mazza, pero en contacto con la revista Hola, aseguró: "No me gustaría dedicarme al nivel de mamá. Sí me divertiría hacer algún trabajo de modelo y tal vez incursionar en la actuación, ¿por qué no?".

Cómo fue el violento ataque

La brutal golpiza fue en la puerta de un boliche en la ciudad de Rosario por un grupo de jóvenes que aún siguen prófugos. Tiziano sufrió una fractura de mandíbula y debió ser trasladado a Buenos Aires para ser operado en los próximos días.

El joven había viajado junto a su familia a la provincia de Santa Fe, para asistir al cumpleaños de su abuela. Pero por la noche se iba a juntar con unas amigas a las que pasó a buscar por la puerta del local bailable dónde fue agredido aparentemente sin medir palabras.

Según explicó el abogado del joven, Germán Pugnaloni, a Telenoche Rosario, la lesión del joven “es grave, ya que es una fractura de mandíbula con desplazamiento” por lo que Mazza está atravesando un momento muy difícil.

El letrado detalló que “Tiziano no cruzó palabras con sus agresores”. “Fue hasta la puerta de esta disco a buscar a unas amigas, a unas chicas que conocía de Buenos Aires y como ahora habían coincidido todos en Rosario concretaron este encuentro”, agregó.

“Se estaban retirando y estas personas les dijeron algo, que es gravísimo, tristísimo, le dijeron ‘Tincho’, que es algo que hoy se utiliza en la jerga para estigmatizar a un chico de clase media y media-alta. Aparentemente lo han escuchado hablar, tal vez con un tono que no es frecuente para la ciudad de Rosario, y por ese solo hecho lo agredieron y le dieron esos dos golpes de puño que tuvieron esta terrible consecuencia”, explicó.