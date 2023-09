Quién es la joven de zona oeste que maquilla a Yanina Latorre y Charlotte Caniggia

La joven se lanzó a la fama en Fotolog y hoy en día es una empresaria de belleza que atiende a famosas de Argentina.

María Cavalo forjó cientos de seguidores a través de Fotolog, donde mostraba sus looks, viajes y adquisiciones, hasta que la actualización tecnológica la llevó a Facebook, donde continuó su popularidad. Luego la modernización la trasladó a Instagram y pudo abrir “Maison Cavalo”, una boutique que es la más concurrida por las famosas en Buenos Aires y que próximamente tendrá sede en Miami, con el objetivo de expandirse internacionalmente y fortalecer la marca.

De esta manera, se convirtió en una empresaria exitosa y reconocida entre las celebrities argentinas. Pasaron por el salón inaugurado hace un año en Libertad 1696 (CABA), Cande y Mica Tinelli, Yanina Latorre, Jesica Cirio y su amiga Charlotte Caniggia, entre otras.

María Cavalo.

"Siempre fui muy seguida por chicas que se inspiraban en la evolución de mi imagen, ya que soy extremadamente obsesiva con verme siempre bien, en lo físico como en la salud y no descartar lo más importante de esta vida: ser una bella persona por dentro. Creo que nunca perdí mi esencia y mantuve los pies sobre la tierra. Siento que a las personas les gusta ser parte de cada una de mis aventuras, por eso comparto todo", sostuvo Cavalo.

La joven empresaria que nació en zona Oeste, puntualmente en Isidro Casanova, actualmente vive en Puerto Madero y Miami y explica la importancia de “transmitirle a la gente que en esta vida nada es imposible. Que los sueños están para cumplirse y que con motivación y esfuerzo todo se puede realizar”, a través de la influencia que tiene en las redes sociales. Dentro de los servicios de belleza disponibles en el lugar se encuentran: peluquería, manicura, pedicure, spa de pies, belleza facial, corporal, depilación láser, masajes y makeup.

Cavalo no se olvida de su pasado

Respecto a su rol en la boutique, la influencer afirmó: “No me equivoqué y hoy en día es todo un éxito. Estoy feliz. Para mi todas mis clientas son importantes, y varias famosas eligen mi boutique". Cavalo no se olvida de su pasado, donde realizaba campañas de fotos y de los desfiles en lencería y traje de baño para Playboy y revista Hombre.

También fue modelo webcam y secretaria de un programa deportivo de un reconocido equipo de fútbol, pero su vida es muy diferente a la de aquellos años: “Mi infancia y madurez fue hermosa, no puedo quejarme siempre tuve mucho amor de parte de mi familia, y me ensañaron a tener valores que es lo más importante creo que eso fue lo que me llevó a ser lo que soy hoy en día. Vengo de una familia humilde y siempre con ganas de crecer y superarme día a día".