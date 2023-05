Quedo todo grabado: un productor le quiso pegar un cachetazo a una periodista adelante de las cámaras

Un productor amenazó con pegarle una cachetada a una periodista uruguaya y el actor Mauricio Dayub salió a socorrerla y parar la peligrosa situación.

El actor Mauricio Dayub quedó en el medio de una tensa situación que podría haber terminado en un episodio de violencia de género. Instalado en Uruguay para presentar su obra El amateur, el actor debió interceder entre un productor que amenazó con pegarle una cachetada a una periodista que iba a entrevistarlo y el video del momento no tardó en viralizarse.

La situación se dio cuando la periodista Verónica Chevalier, de Canal 10 de Uruguay, se dispuso a entrevistar a Mauricio Dayub en un móvil grabado que jamás pudo realizarse debido al ataque de furia del productor del actor, Mario Morgan, que amenazó con pegarle por haberse presentado tarde a la nota. "Era que bajábamos porque estábamos en la puerta, yo le aclaré que era con hora a convenir. No se haga problema, la nota la voy a grabar, no la voy a sacar en vivo, porque también es una falta de respeto. Yo le aclaré que era a las 9:30 y después lo voy a hablar", le explicó Chevalier al productor.

Allí fue cuando la periodista tomó la decisión de retirarse del lugar: "Disculpe pero yo no voy a hacer la nota en estas condiciones". A partir de ahí, el productor de Dayub se levantó de su silla para decirle de todo y Dayub interfirió dada la violencia con la que se manifestó. "Andate a la re puta madre que te re mil parió. No te doy una cachetada por el culo porque...".

El descargo de la periodista agredida

Tras la viralización del momento, la periodista se pronunció al respecto y al aire de la señal que la envió a hacer la cobertura declaró: "Fue una situación muy dura, muy difícil de pasar; físicamente no llegó a pasar nada, pero sí pasa emocionalmente. Creo que en el repudio colectivo contra este tipo de violencia, contra todos los tipos de violencia, puede estar el cambio (...) No voy a dar declaraciones, es un tema que prefiero manejar con discreción y que está manejando el canal con todo mi apoyo y en total conocimiento de mi persona. Así que lo agradezco para también preservarme yo emocionalmente. Seguimos trabajando, como debe ser, y luchando para que estas cosas no pasen más".