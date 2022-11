Qué hizo De Paul en la noche previa al debut mundialista de Argentina: "A las 4 AM"

Polémica: se filtró qué hizo De Paul en la noche previa a la derrota con Arabia Saudita. El volante de la Selección Argentina fue apuntado en las redes sociales.

Rodrigo De Paul fue uno de los jugadores argentinos más apuntados tras la derrota ante Arabia Saudita. El volante de la Selección Argentina no jugó bien, aunque en las últimas horas volvió a ser noticia por una información que se hizo viral en las redes sociales y que alude a lo que él hizo la noche previa al partido del debut en Qatar.

La cuenta de Instagram Gossipeame compartió un mensaje que recibió por privado. En el mismo dieron detalles de una supuesta acción de Rodrigo De Paul en la noche previa al partido con Arabia Saudita y, según esta afirmación, el volante no habría tomado una buena decisión en la concentración del equipo.

“Buen día. Para mí subestimaron al otro equipo y cuando le hicieron el segundo gol no pudieron reaccionar. No voy criticar a nadie porque es un equipo, pero de Paul dando like a su novia a las 4 AM y dando like a su amiga Carola con fotos sexys, te demuestra adónde tiene la cabeza”, fueron las palabras que se hicieron virales. Esto, al ser conocido por los hinchas, generó disconformidad debido a que se espera que un futbolista descanse de manera adecuada antes de un partido trascendental.

Camila Homs habló del rol de Tini en el Mundial: "Pobre chica"

Camila Homs dio a conocer cómo vivió el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2022 y se refirió a las críticas por "mufa" a Tini Stoessel debido a su noviazgo con Rodrigo De Paul. La modelo se mostró en contra de los comentarios que se hicieron en las redes sociales al respecto.

"Lo vi acostada, en mi cama, tomando mates. Muy tranquila. Fue una lástima, pero tranquila", comenzó su descargo la joven en diálogo con el notero de Socios del Espectáculo. El periodista le preguntó a Camila sobre las tres letras T que De Paul inscribió en uno de sus botines, en alusión a la canción de su novia, La Tripe T. "Es normal", respondió al respecto.

Homs también habló de quienes criticaron a Tini Stoessel por el simple hecho de ser pareja de Rodrigo De Paul y la defendió: "Qué malos. La gente es mala. Pobre chica". De este modo, la expareja del futbolista argentino se distanció de las polémicas que giran en torno a la actual novia del número 7 de la Selección "albiceleste".