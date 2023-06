¿Qué fue de la vida de Diego Topa?

El animador infantil Diego Topa se encuentra muy cómodo y feliz en su rol de padre junto a su pareja. Todos los detalles sobre la vida familiar del reconocido actor de Disney.

Diego Topa, reconocido animador infantil argentino, ha formado una hermosa familia en los últimos años. En una entrevista exclusiva con Juana Viale en diciembre de 2022, Topa reveló algunos detalles de su vida privada, en especial sobre su hija Mitaí, quien tiene casi tres años.

Mitaí, nacida el 21 de enero de 2020, fue concebida a través del método de subrogación de vientre. Topa, junto a su pareja y a la mujer que puso el cuerpo para el embarazo, decidió embarcarse en este proceso emocionante y lleno de amor para cumplir su sueño de ser padres. Aunque Topa no suele mostrar el rostro de su hija en público, compartió con Juana Viale la alegría que siente al ser padre y el significado especial del nombre Mitaí, que en guaraní significa "niño".

Durante la entrevista, Topa expresó su felicidad por poder expandir el amor junto a su hija y habló sobre cómo la pandemia los unió aún más. Debido a la suspensión de programas de televisión y shows en vivo, Topa pudo dedicar dos años completos a estar junto a Mitaí. Esta experiencia le permitió comprender mejor a los padres y abuelos que asisten a sus espectáculos, y encontró en la paternidad una sensación única e indescriptible.

Aunque Topa prefirió mantener en secreto el nombre de su pareja, mencionó en una entrevista anterior con Luis Novaresio que llevan varios años de relación y que la decisión de ser padres mediante el pago de una mujer para que lleve a término un embarazo fue tomada en conjunto. La pareja se conoció en el ámbito laboral y logró construir una vida familiar sólida y llena de amor.

"La verdad es que agradezco todos los días, porque es la bendición más linda que la vida me pudo dar porque yo amo trabajar para los más chiquitos, en el medio me conocen todos y vienen a ver mis shows mucho, pero ser padre es otra cosa", afirmó y agregó: "Puedo entender más a los papás, a los abuelos y a todos los que me vienen a ver a los shows. Es una sensación única que, de verdad, no se puede trasmitir porque es tan grande y todos me dicen que esto no termina, que recién empieza".

Novaresio también indagó sobre cómo Topa planea abordar el tema de tener dos papás y la forma en que Mitaí llegó al mundo. El animador infantil aseguró que la naturalidad es clave en su enfoque educativo y reveló que Mitaí los llama a ambos "papá". Además, destacó que tiene amigos que también han pasado por la experiencia de la subrogación de vientre, quienes les han enseñado a él y a su pareja cómo manejar este tipo de situaciones con naturalidad y amor.

Qué objetivos tiene Topa de cara al futuro

En cuanto a futuros planes de ampliar la familia, Topa mencionó que, por ahora, no está en los planes pagarle a otra mujer para que lleve a término otro embarazo, ya que desea tomarse un tiempo para descansar. Reconoce la bendición que representa tener a Mitaí en su vida y cómo esta experiencia le ha permitido comprender aún más el amor de los padres y abuelos que lo siguen en sus shows.

Diego Topa encontró la felicidad en su vida personal al formar una familia junto a su pareja y su hija Mitaí. La paternidad es una experiencia maravillosa para Diego, que se muestra agradecido y emocionado de compartir el amor con su hija. A través de acordar un intercambio de dinero con una mujer para que atraviese un embarazo, logró cumplir su sueño de ser padre y disfrutar de esta etapa única e inolvidable.