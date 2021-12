Qué es una doula, el polémico oficio de Paula Chaves

La conductora Paula Chaves publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram anunciando que recibió su título oficial de doula, un empleo que genera polémicas y no está totalmente aceptado en la comunidad médica.

Hay mujeres que no son obstetras ni personal de la salud matriculado pero -aún así- trabajan con mujeres embarazadas. Se trata de las doulas, un oficio que cobró resonancia después de que la conductora de Bake Off, Paula Chaves, anunciase su título en la materia. Definiciones y polémicas detrás del oficio que no está muy bien visto en la comunidad médica.

¿De qué trabaja una doula?

Según la información que Chaves publicó en redes, estudió 10 meses para convertirse en doula, un curso corto que capacita para ser consejera y ayudar a embarazadas. Las doulas acompañan a las mujeres durante todo el proceso de embarazo, el parto y los cuidados del bebé recién nacido. El término proviene de la Antigua Grecia y se usaba para nombrar a las "servidoras" que hacían de acompañantes de las mujeres embarazadas.

Al parecer, las doulas son mujeres más sabias en materia de embarazos y están capacitadas para brindar asistencia emocional a las madres primerizas que nunca atravesaron el proceso de cargar con un hijo en su vientre. Lo que resulta polémico es que ser doula no implica tener ningún estudio relacionado con la Medicina y aún así no son pocas las personas que se vuelcan a este oficio.

“Quiero acompañar de cerca y con consciencia otros embarazos”, había contado Chaves hace meses, cuando anunció su decisión de capacitarse en el oficio de ser doula. Cabe destacar que las doulas no pueden asistir un parto dado que no son profesionales de la salud. Para eso existen las y los obstetras, personal universitario que sí sabe como encargarse de un parto.

Paula Chaves rompió el silencio sobre los rumores de embarazo

Los rumores surgieron a partir de una foto en especial que Paula compartió en su cuenta de Instagram, en la que aparece con un vestido holgado de animal print de leopardo y una campera de jean, fotografiada cuerpo entero desde abajo. De acuerdo con los comentarios, su vientre en esa foto salió mucho más grande de lo usual.

“¿Estamos de acuerdo en que estamos pensando todos lo mismo?”, le comentó una usuaria, mientras otra le preguntó directamente: “¿Estás embarazada?”. Cansada de este tipo de observaciones sobre su cuerpo, Chaves publicó una historia diciendo: “¿Posta? Si una panza no es chata solo puede ser de embarazo… estamos mal, relajen. Dejen de exigir y querer ver perfección en las redes”.