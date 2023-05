Qué es de la vida de Natalia Fassi

Aunque su nombre ya no resuene en los medios de comunicación, su enfoque en la maternidad y en su propio emprendimiento demuestra que ha encontrado una nueva satisfacción y plenitud en su vida.

La vida de Natalia Fassi ha dado un giro inesperado en los últimos años. Lejos de los reflectores y con 45 años de edad, la exmodelo ha optado por otro camino, enfocándose en sus proyectos personales que poco tienen que ver con el mundo de la televisión. Atrás quedó su alto perfil mediático, ya que la artista decidió dedicarse por completo a su familia, su hija Vida, y a su emprendimiento.

Un nuevo capítulo comenzó en la vida de Natalia Fassi en 2011, cuando conoció al productor gastronómico Fabián Carballo. A los pocos meses, la pareja esperaba a su primera y única hija. Aunque el matrimonio llegó varios años después, en 2016, Natalia ya se había alejado del mundo del espectáculo. Poco a poco fue dejando atrás su carrera en televisión y teatro, sin tener intención de regresar. En sus redes sociales, donde es muy activa, se describe como "modelo, empresaria, mamá, animalista. No cambio mi vida por volver a los medios. El gran placer de elegir". En varias entrevistas, ha expresado: "Desde que soy madre, me volví más exigente con mi trabajo. Hay cosas que ya no haría. Por mi profesión, me alejé de mi familia, perdí muchos domingos con ellos y eso es muy triste. No quiero que mi hija crezca sin el cariño de su madre por tener que desfilar".

La Carrera de Natalia Fassi

La carrera profesional de Natalia Fassi comenzó casi por casualidad cuando un fotógrafo italiano la descubrió en Miami y le aseguró que tendría un gran futuro en las pasarelas. La mediática fue contratada para ser la cara de numerosas campañas publicitarias y se destacó como panelista en diversos programas de televisión y como conductora.

La actualidad de Natalia Fassi

La modelo decidió fundar su propia marca de trajes de baño "para mujeres reales"

En la actualidad, la emprendedora ha fundado su propia empresa llamada "NF", la cual se dedica a la fabricación de trajes de baño femeninos. Además de ser la diseñadora, muchas veces Natalia actúa como su propia modelo al lucir los originales conjuntos que crea. El lema de su marca es "Pensada para mujeres reales", reflejando su enfoque en la diversidad y la inclusión.

A pesar de haber dejado atrás su carrera en los medios, Natalia Fassi ha encontrado una nueva pasión en el emprendimiento y la creación de su propia marca de trajes de baño. Su decisión de priorizar su papel como madre y dedicarse a proyectos que le permiten pasar más tiempo con su familia es admirable. Su elección de alejarse de los medios ha sido motivada por el deseo de estar presente en la vida de su hija y de brindarle el amor y la atención que considera fundamental.