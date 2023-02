Primer escándalo de los hijos de Demichelis en un colegio argentino por "racismo"

Martín Demichelis ya tiene su primer problema familiar tras venir de Alemania. Los hijos de Martín Demichelis sufrieron una situación que fue viralizada por Evangelina Anderson, pareja del entrenador.

Martín Demichelis recién debutó oficialmente como DT de River en el estadio Monumental y ya tiene su primer problema familiar. En las últimas horas, su esposa Evangelina Anderson realizó una fuerte denuncia en las redes sociales acusando a un colegio de pedirle un requisito insólito para inscribir a uno de sus hijos.

"¿Es normal que para registrar a un niño en la escuela, como uno de los principales requisitos, pidan foto de la familia?", comenzó diciendo Evangelina Anderson, y siguió: "¡Me parece terrible! ¿Eso no es un claro ejemplo de racismo?". Acto seguido, compartió capturas de pantalla en las que diferentes usuarios expresaban su descontento hacia la directiva de la institución en donde sufrió este percance.

El nuevo DT de River ya tiene su primer problema familiar tras venir de Alemania.

Coincidiendo con los comentarios recibidos, la esposa de Martín Demichelis sentenció: "¡Totalmente! Chau colegio Northlands". Hasta el momento, desde el colegio mencionado por Evangelina Anderson no se expresaron al respecto aunque lo que quedó claro es que los hijos del entrenador de River no irán a este establecimiento educativo.

Demichelis comparó a un jugador cuestionado en River con un campeón mundial

Los hinchas de River cuestionaron a un jugador durante la victoria frente a Argentinos Juniors por 2-1 en el Estadio Monumental y Martín Demichelis lo defendió a pleno en la conferencia de prensa posterior al partido. Es más, para respaldarlo, hasta lo comparó con un campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El protagonista es Enzo Díaz, el lateral izquierdo que llegó en el reciente mercado de pases y está jugando de segundo central ante las bajas por las lesiones en esa posición de Emanuel Mammana, Paulo Díaz y Héctor David Martínez. Muchos hinchas del "Millonario" resistieron al jugador por su baja estatura (1.67 metro) y el director técnico prefirió apoyarlo pese al flojo nivel exhibido en lo poco que va del 2023.

Consultado al respecto del defensor zurdo de 27 años, el DT sostuvo que "de central hizo un gran partido" y hasta les pidió a los fanáticos que "no pongan en tela de juicio que no es alto para ser central, porque uno de los campeones del mundo no tiene una gran contextura física y juega en Manchester United, en una liga (la Premier League de Inglaterra) donde las contexturas son mucho más grandes que las de acá. ¿Ok?". Aunque no lo mencionó, el DT hizo referencia a Lisandro Martínez, joven surgido en Newell´s que brilló en Defensa y Justicia.