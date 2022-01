Preocupante accidente de Adriana Salgueiro: "Quedé colgada a la pared"

La actriz Adriana Salgueiro sufrió un accidente que requirió atención médica. Cuál fue el diagnóstico que le dieron los médicos y cuál es su situación actual.

En el debut de Florencia de la V en la conducción de Intrusos (América TV), tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se dio a conocer una preocupante noticia que involucra a la actriz Adriana Salgueiro, quien vivió un momento de tensión y preocupación minutos antes de salir a escena con La chica del sombrero rosa, obra teatral que representa en Mar del Plata.

"Es una información que acaba de corroborar el sanatorio al que ella fue por un dolor en el tórax. Esto se debe a una caída que sufrió la semana pasada, antes de salir a la función. Se cae de costado, justo del lado que tenía operada la cadera. Salió igual a escena y después fue al médico. En el médico descartaron un golpe en la cadera pero le hicieron una radiografía de mama", reveló un movilero del ciclo, contando el accidente que vivió Salgueiro.

Sobre el diagnóstico médico, profundizó: "Durante esta semana el dolor fue aumentando, cada vez más persistente. Nuevamente en una visita al médico la diagnosticaron: tiene dos costillas fracturadas. La buena noticia es que hoy tiene día de descanso. En principio no se suspendería la función de mañana porque es una cuestión que se arregla sola, según lo informado por Adriana (Salgueiro)".

Para llevar un poco de tranquilidad, informó que la actriz está haciendo reposo y precisió: "Ella me dijo 'yo voy a ir a trabajar sea como sea, voy a estar ahí arriba del escenario". Acto seguido el programa dio pie a una entrevista grabada con Salguiero, a la salida del teatro, donde la exvedette habló de su accidente en primera persona: "Me caí atrás del escenario. Me di un golpe tremendo. Estaba subida dos escalones antes de salir al escenario, antes de que empezara la función, y mi taco se fue para atrás. Gracias a Dios había una pared, porque sino me desnuco. Me caí y me quedé colgada a la pared".

Días atrás, Adriana Salguiero fue noticia por una situación mucho más amena: ella y su esposo Alejandro Arellano celebraron sus 25 años de convivencia en una ceremonia intima donde se realizó una bendición de anillos. Acompañados por sus amigos como el productor Aldo Funes, las actrices Zulma Faid y María Rosa Fugazot y el actor Matías Santoaini, asistieron a la parroquia de la calle Alberti 2175 para renovar sus votos.