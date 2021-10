Preocupación por un posteo de Wanda Nara para Icardi: “El amor es obsesión”

Wanda Nara preocupó a sus seguidores con su definición de amor, tras el escándalo con Mauro Icardi y 'La China' Suárez.

Wanda Nara y su esposo, Mauro Icardi, siguen en la vorágine mediática por el escándalo que involucra a ‘La China’ Suárez, con quien el futbolista le fue infiel a Wanda. Mientras intentan recuperar su relación, volvieron a publicar fotos juntos en sus redes sociales. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, ella le expresó su definición de amor y sus fanáticos se preocuparon al leerla.

Wanda publicó una serie de fotos con Icardi por las calles de París, y en la descripción del posteo, citó en italiano una frase de la famosa película romántica ¿Conoces a Joe Black? (1998), dirigida por Martin Brest y protagonizada por Brad Pitt, Anthony Hopkins y Claire Forlani, en donde uno de los personajes expone qué es para él el amor.

“Sé que suena cursi pero el amor es pasión, obsesión, alguien sin quien no vives. Yo te digo: ¡tírate de cabeza! Encuentra a alguien que ames locamente y que te ame de la misma manera”, publicó Wanda. Fue el término “obsesión” el que generó preocupación entre sus seguidores, que le dejaron comentarios como “el amor no es obsesión”, “querete, valorate” y “no creo que él te ame de la misma manera”.

La reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi

En su cuenta de Instagram, la empresaria les explicó a sus seguidores la razón por la que decidió perdonarlo: justo cuando estaban por concretar el divorcio, él le escribió una supuesta carta romántica que la hizo arrepentirse.

Más tarde, se filtró el escrito y los internautas se impactaron al ver que la carta de Icardi no tenía nada de romanticismo ni de un genuino pedido de disculpas: él le echó la culpa de todo el escándalo con un “arruinaste todo” y le dijo que, si elegía divorciarse, iba a cometer un grave error.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado”, contó Wanda.

“En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, prosiguió.

“Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo”. En su carta, el futbolista le dijo algunas cosas como “arruinaste todo por un chat de m…, un chat que no significaba nada para mí. Estás ciega y no podés ver más allá del teléfono”.

“Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí, solamente tuve un error de pel… Ahí tenés firmados todos nuestros sueños de hace 8 años. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no tendrás nada para reprocharme”, dice en otro de los párrafos.

“Te estás equivocando, y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. También te dije que pidas lo que quieras. No soy una persona de mier... Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos”.