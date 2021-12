Preocupación por la salud del hijo de Eva de Dominici: "Muy grave"

Eva de Dominici decidió revelar cuál es el problema de salud que afecta a su hijo. El estremecedor testimonio de la actriz.

Eva de Dominici atraviesa un momento de angustia e incertidumbre. La reconocida actriz y modelo de 26 años decidió compartir los detalles del problema de salud que afecta a su hijo y por el que tiene mucha preocupación por estas horas. ¿Qué es lo que le pasó?

Hace un tiempo, en una entrevista que le concedió a Jey Mammon, por Los Mammones (América TV), De Dominici reveló que al momento del embarazo de su hijo Cairo tuvo dudas sobre la salud del pequeño: "Me acuerdo que me habían preguntado por qué había tardado tanto en confirmar que estaba embarazada y el principio del embarazo fue muy difícil porque a los tres meses y medio me hicieron un estudio genético, que es de rutina, donde ven como 80 mutaciones genéticas".

Curiosamente, la artista señaló que le hallaron un problema genético que podía afectar a su propio hijo: "Entonces me llamaron y me dijeron que yo era portadora de dos mutaciones genéticas que eran muy graves y que si bien en mí estaban inactivas, en mi bebé podrían estar activas". En tanto, el personal de salud le comunicó un diagnóstico complicado: "Si yo continuaba con el embarazo, tenían que hacerle un estudio a Eduardo (NdeR: su pareja) porque si él tenía las mutaciones genéticas activas, nuestro bebé tenía muy pocas chances de sobrevivir".

Eva de Dominici junto a su hijo Cairo.

Lo cierto es que, tras aquellas crudas declaraciones, Eva dialogó con La Once Diez y decidió compartir más detalles sobre esta situación: “Hay mucha gente que se hace el estudio antes de ser padres, es algo que tenes en el ADN, son mutaciones genéticas que no son compatibles con la vida”.

Lamentablemente, la actriz y modelo señaló que muy probablemente Cairo tenga el mismo inconveniente que ella: “Podría tener otro hijo, pero seguramente Cairo tenga estas mutaciones. Los estudios están avanzando mucho y la medicina es increíble". Consciente de que el escenario no es el mejor, Eva de Dominici avisó que no tiene pensado tener otro hijo: "Pero por ahora no vamos a agrandar la familia". "Mi familia ya lo sabía, pero no el público porque yo con la salud soy muy cautelosa", añadió.

El curioso accidente que tuvo Eva de Dominici

Creer o reventar, Eva de Dominici reveló que sufrió un terrible accidente durante la escena de un rodaje. "Por un accidente en un rodaje tuvieron que cortarme todas las pestañas del ojo izquierdo", reveló la actriz, a través de una publicación que hizo en sus redes sociales. "Ayer Maia Acosta hizo un trabajo magnífico con pestañas permanentes y me salvó", agregó la actriz en su publicación, que acompañó con una imagen de su rostro sin evidencias del terrible accidente que sufrió y por el que debió ser asistida casi de urgencia.