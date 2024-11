Preocupación por la salud de Isabel Macedo: se accidentó durante los ensayos de Margarita.

Isabel Macedo sufrió un accidente durante los ensayos de Margarita, la nueva producción de Cris Morena que tiene previsto debutar en el Movistar Arena en los próximos meses. Según informó Laura Ufbal citando al periodista Gustavo Méndez, la actriz se cayó mientras ensayaba, golpeándose la nariz y aparentemente sufriendo una fractura.

"El martes pasado, Isabel sufrió un fuerte golpe que resultó en una fractura en la nariz. El incidente ocurrió frente a todo el elenco de la serie, generando mucho miedo y caos, con sangre, gritos y sorpresa, como es lógico en un momento tan dramático", relató Ufbal. La periodista también comentó que Méndez pudo hablar con la actriz, quien le confesó haber pasado un gran susto, aunque se está recuperando bien.

Hace algunos días, Isabel Macedo fue hospitalizada por la picadura de una araña venenosa.

Isabel Macedo interpreta a Delfina, la villana de Margarita, un personaje que ya había interpretado en Floricienta hace más de 20 años. La serie, que se emite con gran éxito todos los días por Telefe, fue tan bien recibida que Cris Morena decidió llevarla al teatro, con un musical programado para estrenarse en febrero en el Movistar Arena. Cabe recordar que, además, Macedo había compartido en sus redes sociales que recientemente se había recuperado de otra intervención médica, luego de que la picara una araña venenosa, lo que hizo que su caída fuera aún más impactante.

Isabel Macedo reveló lo más difícil de su relación con Urtubey: "El laburo que es"

Isabel Macedo habló sobre su vida familiar, años después de haberse alejado de los medios. La actriz de tiras como Botineras, Alma Pirata y Guapas dio a conocer qué es lo que más le costó de su relación con Juan Manuel Urtubey.

"Son cuatro. Cuando yo me fui a Salta todo el mundo me decía 'pero, dejaste todo, tu trabajo, y no sé qué'. Y yo decía: '¿Sabés el laburo que es conocer a cuatro chicos, conocerlos, construir una relación, armar un mundo nuevo?'", comenzó su descargo la ex pareja de Facundo Arana. La actriz se refirió a los cuatro hijos que su esposo tuvo en su matrimonio anterior.

Macedo quebró en llanto en diálogo con María Laura Santillán en Infobae, al dimensionar lo importante de generar vínculos familiares. "Pienso que ahora también todo ese amor que sienten por sus hermanas es parte de un trabajo, del tiempo dedicado. Yo soy muy feliz, no sé si lo puedo expresar, pero me hace tan feliz esa unión, que en micas se viva y se respire ese amor", concluyó.

"Yo tenía el sueño de la mesa larga. Siempre me iba de viaje yo solita, pobrecita, y me compraba unos manteles gigantes. Cuarenta mil platos, ensaladeras. Todo para mí solita pobrecita. Y los pude estrenar. Soy muy feliz con mis hijas. Lleva mucho tiempo, es mucha responsabilidad ser mamá de la manera que lo estoy haciendo yo", agregó la galardonada actriz a su relato. Y cerró: "Es más fácil decirles: esto es así y se acabó, punto y no se discute más. Yo no quiero ser ese tipo de mamá. Esperé tanto, que quiero tomarme el tiempo necesario para poder escuchar a quien tengo enfrente, cuáles son sus necesidades y quién quiere ser".