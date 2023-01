Preocupación por la salud de Carlos Perciavalle: "Internación"

El actor y director teatral de 81 años sufrió una descompensación en Punta del Este. Cuál es el diagnóstico.

Carlos Perciavalle transita un complicado momento de salud, luego de ser internado en Punta del Este tras sufrir una descompensación. El actor y director de teatro permanecerá en observación durante dos días y le realizarán diversos análisis para poder determinar qué fue lo que le pasó.

Según la información brindada por TV Show, la sección de espectáculos del diario El País de Uruguay, Perciavalle se encuentra en un sanatorio, su cuadro es estable y está a la espera de los estudios realizados. El artista de 81 años preparaba algunos estrenos teatrales que están previstos para los primeros días de febrero de 2023.

El espectáculo Tardes con China estará dedicado a la mítica actriz China Zorrilla, con quien compartió escenarios y una larga amistad durante 60 años. La obra teatral se llevará adelante en la residencia de Perciavalle llamada "El Paraíso", ubicada sobre la Laguna del Sauce, dentro del departamento de Maldonado, a unos 15 kilómetros de Punta del Este.

Por motivos de salud, el experimentado artista suspendió todas las ruedas de prensa que tenía con los medios uruguayos. Se espera que en el cierre de la semana, los profesionales de la salud del sanatorio brinden un diagnóstico al entorno para generar tranquilidad, y así, pueda retomar su agenda.

Se complicó la salud de Graciela Alfano: "Mucho miedo"

Graciela Alfano preocupó a todos por un importante problema de salud que derivó en su internación y posterior cirugía. Por este motivo, el Hospital Austral, donde se realizó la intervención quirúrgica, emitió un comunicado en el cual detalló los motivos por los cuales se realizó este procedimiento y cómo se encuentra.

"En el día de la fecha, la paciente Graciela Alfano fue sometida en el Hospital Universitario Austral a una cirugía endoscópica transoral de tiroides programada", manifestaron desde el nosocomio. Además, la exjurado de Showmatch rompió el silencio y dialogó con Nosotros A La Mañana, el ciclo conducido por "El Pollo" Álvarez por El Trece.

"No me esperaba esto de la enfermedad. No creas que no me asusté o reproché. Dije: ‘La pucha, ¿para qué tanto cuidado toda una vida si ahora me aparecen dos tumores?’. Y el médico me dijo: ´Gracias a esa vida ordenada tu otro riñón está fantástico", expresó Graciela Alfano, dando tranquilidad a la situación. "Gracias a Dios no tuve que hacer tratamiento posterior ni nada. Fueron dos operaciones programadas, mucha anestesia en poco tiempo. Pero todo se resolvió con gran éxito. Igual, el proceso y los pensamientos fueron de gran intensidad", añadió.

El comunicado del Hospital Austral culminó de la siguiente manera: "Fue bien tolerado por la paciente, que se encuentra internada en buena recuperación posoperatoria". En el cierre de la nota, Alfano brindó una reflexión sobre la vida. "Podían haber salido las cosas mal. La vida te marca la cancha como tiene ganas. Yo antes era una persona normal que le tenía mucho miedo a la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero siempre pensamos que le va a pasar primero a otro", consideró.