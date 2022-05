Preocupación: internaron de urgencia a Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura

La panelista de Crónica TV y exesposa del periodista de chimentos Luis Ventura fue internada por un cuadro muy molesto y atraviesa un período delicado de salud.

Internaron a Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura.

Estelita Muñoz, panelista de farándula de El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) y exesposa del reconocido periodista Luis Ventura atraviesa un delicado momento de salud y debió ser internada por un cuadro muy molesto. "La internaron de urgencia", precisó Fernando Piaggio, conductor del magazine donde trabaja la mediática.

“Esta semana nos asustamos mucho, porque en este cruce de mensajes nos encontrábamos con una no respuesta de Estelita a producción y, si bien en un momento pensamos que podía ser un olvido, cuando comenzaron a pasar los días y seguía así, nos enteramos de lo que estaba transitando. Ella no se sintió bien, tuvo dolores de cabeza, vómitos, mucha tos y mareos, por lo que se asustó y acudió a sus hijos”, contó Piaggio, quien junto a Lío Pecoraro conduce el programa de espectáculos de Crónica TV, los fines de semana.

Sumándose a la declaración de su compañero, Lío Pecoraro indicó: “Fue cuando la internaron de urgencia en La Trinidad de Quilmes por lo que estaba pasando, ahí le realizaron estudios y dio todo bien, incluso tenía que recibir el alta, pero como continua con las nauseas, decidieron hacerle más estudios, una resonancia. Yo hablé con Facundo, uno de los hijos, y escuchaba como ella tenía arcadas”.

Aunque -por el momento- los conductores de El Run Run no confirmaron cuál es el diagnóstico oficial de la panelista, sí deslizaron que se trataría de vértigo posicional paroxístico benigno. Un trastorno que no es grave pero sí muy molesto.

Reapareció Marianela Mirra y destrozó a Ventura: "Beso en la cola"

Marianela Mirra reapareció en las redes sociales y apuntó contra Luis Ventura luego de que el periodista insinuara que ella ganó Gran Hermano con ayuda de Jorge Rial. Con un fuerte descargo, la mediática dejó en claro que los dichos del Presidente de APTRA le generaron gran indignación.

Todo comenzó en LAM, cuando Luis Ventura asistió como invitado y habló de Gran Hermano, precisamente de la edición en la que Marianela Mirra se consagró como ganadora. "Jorge Rial ponía a dedo los nombres que quería en la final, para que lleguen los que les convenía", expresó Ventura sobre la época en la que el periodista conducía el famoso reality show.

Ante la declaración de Luis Ventura, Ángel De Brito redobló la apuesta con una contundente pregunta: "Entonces la pregunta es ¿Marianela ganó por él?”. Ante la respuesta positiva de Ventura y la trascendencia que tuvieron sus dichos, Mirra hizo eco en sus redes sociales y le respondió al periodista de forma contundente.

"No me van a hacer saltar como siempre, mala estrategia Ventu. Beso en la cola a los dos, ya se van a volver a juntar, si son tal para cual. Alta obsesión", lanzó Marianela Mirra en sus historias de Instagram. Hasta el momento, la mediática se quedó con la última palabra y no logró que ninguno de los involucrados hablara sobre el tema nuevamente.