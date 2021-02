Barby Franco tuvo que retirarse para cuidar a Fernando Burlando

Barby Franco no llegó hoy a LAM porque volvió de urgencia a su hogar por complicaciones en la salud de Fernando Burlando tras el accidente. La modelo, que esta semana cumple el rol de angelita en LAM, volvió para atender a su pareja que será internado en la capital federal tras pasar tres noches en un instituto de La Plata, donde sufrió un accidente jugando al polo.

Andrea Taboada habló al comienzo de LAM y contó que "hubo una manifestación que también la agarró a Barby Franco cuando estaba viniendo para acá, pero también se volvió a la casa porque no se sentía bien Fernando Burlando".

"Nos vamos a comunicar con ella durante el transcurso del programa", avisó la conductora ante la ausencia de Ángel De Brito antes de pedir una pausa. Andrea retomó el tema más adelante y dijo que Fernando "aparentemente estaría con muchos dolores y Barby lo llevaría a una clínica aquí en Capital Federal".

"Ahí le consulté a Fernando que está en línea, le estoy preguntando qué pasó a partir de la información que tenemos, que Barby estaba viniendo y que no llegó y se volvió. No me contestó todavía y está Barby en línea, que me está escribiendo", intervino Mariana Brey.

Taboada agregó que "estaba muy dolorido". "Hablé con él ayer alrededor de las siete de la tarde y se sentía mu bien. Me llamó la atención. Me dijo todo lo de su cuadro", reconoció Mariana.

Brey completó que Brulando"dijo que estaba incluso trabajando. Dijo que iba a meterse a la pileta y quería acostarse temprano". "Por algo los médicos lo querían dejar internado un par de días más", cerró Nancy Duré.