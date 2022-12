Preocupa la salud de Tamara Báez: "Ya no aguanto"

Tamara Báez generó preocupación en las redes sociales por su estado de salud y salió a aclarar qué problema le aqueja.

En las últimas horas generó preocupación la salud de Tamara Báez luego de que la propia influencer se mostrara en la guardia de una clínica. "Ya no aguanto", aseguró la ahora cantante y ex novia de L-Gante, con quien lanzó un tema hace solo unos días.

Pese a las causas judiciales y los constantes dardos venenosos que se dedicaron en redes sociales luego de que se confirmara su separación, L-Gante y Tamara Báez lograron encontrar la paz. Además de que el referente de la cumbia 420 acompañó a su expareja en su debut musical con "Será", la influencer y Elián festejaron la Navidad junto a su hija Jamaica, algo muy celebrado por los seguidores de ambos.

Pero no todo es color de rosas en la vida de Tamara Báez, que en los últimos días preocupó a sus seguidores por su estado de salud. Es que muchos la vieron con mala cara en el último tiempo y le preguntaron qué le sucedía. "Todos me están diciendo lo mismo, estoy bien, pero sufriendo el dolor de espalda que tengo. Ya no aguanto", respondió con sinceridad Tamara en una publicación en sus historias de Instagram.

Después de que Báez se mostrara en la guardia de una clínica para que le trataran el dolor de espalda, un usuario le consultó qué le habían dicho los especialistas y cómo estaba. "Solo me inyectaron y se me pasó pero como que ahora me está volviendo el dolor", reveló preocupada Tamara Báez. De todos modos y pese al dolor, la influencer no se privó de disfrutar de una fiesta en la calle con amigos y vecinos. Además, unas horas después también compartió una imagen con un quiropráctico que la dejó "como nueva", según sus propias palabras.

Las publicaciones de Tamara Báez sobre su estado de salud.

Tamara Báez y una tremenda revelación contra Wanda Nara y La China Suárez: "Arruinaste una familia"

"¿Te acordás cuando decía que arruinaste una familia? Acá arruinó una familia 8 años y una bebé de 1 año", lanzó Tamara, quien mencionó a "La China" Suárez en una publicación que hizo hace un tiempo en sus redes sociales. Su mensaje está referido a cuando se filtró que la actriz se había visto con Icardi cuando estaba en pareja con Wanda Nara.

"Me hizo un favor, así que gracias. Empresaria y todo lo que quieras, para mi no es ejemplo de nada", continúo la ex de L-Gante. Además, sostuvo que le habló a Wanda para preguntarle si estaba con el cantante de cumbia 420 y "me lo negó. Ahora veo que agarra de la mano a mi hija. Tenes cinco, andá a criar los tuyos reina".