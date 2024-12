Portazos en América TV: la verdad detrás de la salida de Flor de la V de Intrusos

La verdad detrás de la salida de Flor de la V en Intrusos.

Flor de la V anunció su salida intempestiva de Intrusos en el Espectáculo, programa líder de la farándula en América TV. Ella lo comunicó llorando, triste por la noticia recibida, aunque hay un trasfondo que derivó en la comunicación que la conductora hizo en vivo. Si bien el portazo fue forzado, existió un operativo desgaste.

La propia Flor de la V fue quien expresó al aire, en América TV: "Mi contrato era hasta el 2025. Yo el jueves vine al canal a hablar de mi contrato. Cuando los vi entrar me di cuenta de que no había buenas noticias. En ese momento, me comunican que yo no iba a formar parte de Intrusos 2025 y que el canal tenía otras cosas pensadas para mí. Yo el viernes falté y no pude hablar con ningún notero".

"Fue difícil para mí. Lloré mucho y desconsoladamente. No fue por quedarme sin trabajo. No se manejaron bien conmigo ni con mis compañeros. Para que la gente pueda entender América es mi familia e Intrusos mi casa. Yo entré por la ventana y no pensé que me iba a quedar acá trabajando", agregó Flor de la V, visiblemente conmovida por la situación.

La bronca de Flor de la V con América TV: "Crueldad humana"

Despotricando directamente contra las autoridades de América TV, Flor de la V exclamó: "Estamos siendo testigos de la crueldad humana. No podemos naturalizar la crueldad. Gracias a cada uno de mis compañeros, a los de seguridad, a mi producción, a los noteros, a todos mis compañeros".

"Nunca en mi vida tuve una producción como esta. No creo que mi voz tenga tanto poder, soy una ciudadana. Creo en un país libre de verdad. Vivan las travas, vivan los put... y viva Perón. El viernes me mandaron una carta documento del canal hablando de la voluntad que tienen de seguir trabajando conmigo. Ahora necesito tiempo para mí y para pensar. Tengo que cuidar mi salud, estoy atravesando un post operatorio y hoy me despido de Intrusos", cerró Flor de la V.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich regresan a América TV

América TV es uno de los canales líderes de la televisión argentina y por ese motivo causó revuelo una reciente noticia en relación al cambio en el equipo de uno de sus programas insignia. Se supo que dos exconductores de Intrusos regresarán a la pantalla de la emisora, después de años en otra emisora de aire.

Los periodistas Tomás Dente y Santiago Llull fueron quienes revelaron que Flor de la V sería removida de Intrusos y al dar a conocer el motivo indicaron qué figuras ocuparán su lugar. "Creo que no es nada personal lo de Florencia, sino que la nueva cabeza de América ya tenía otra persona pensada para ese lugar. No es que Florencia no haya sabido desplegar su talento, el medio es así. También algunos de los panelistas quedarían desafectados, hay que ver cuáles", comenzaron su descargo.

"Adrián Pallares y Rodrigo Lussich desembarcarían nuevamente en Intrusos, con una propuesta que, tanto en términos económicos como de visibilidad en pantalla, habría superado la que tenían en Canal Trece", continuaron los periodista en El Impertinente. Esto explicaría el final de Socios del Espectáculo en El Trece, ciclo que los conductores tuvieron en los últimos años.