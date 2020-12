Una de las jurados de "Bake Off" opinó sobre "MasterChef Celebrity" y no se calló nada.

En la final del repechaje del domingo pasado, los famosos de "MasterChef Celebrity" tuvieron la tutoría de Pamela Villar, pastelera jurado de la segunda temporada de "Bake Off", quien quedó muy contenta con su participación. Luego de que se reincorporasen el "Mono" de Kapanga y Rocío Marengo a la competencia, la chef lanzó una contundente opinión: "Me gustaría un Bake Off Celebrity".

"Marengo juega bien con ese personaje que tiene a propósito. Cuando se emocionó entendí, porque hizo mucho esfuerzo, le creí. Pero ella siempre sabe de qué se tratan el juego y la tele. Lo que hace es un poco a propósito pero está bien porque de eso se trata el juego", aseguró, en diálogo con "Por si las moscas" (La Once Diez).

Y agregó: "Mi sorpresa fue ver que Iliana estando tranquila con lo que le había tocado le fue mal y le faltó tiempo para que su relleno coagule en el horno porque atrasó mucho con la masa. Y cómo el Mono ejecutó algo a la perfección. Marengo con la más difícil la hizo bien, pero ella tiene aptitudes previas. En cambio el Mono es una sorpresa".

Siguiendo con los elogios para el cantante, apuntó: "De los triffles para mí el mejor fue el del Mono también. Él parece un rockero desprolijo y su triffle era súper perfecto, prolijo, le quedó muy bien. El Mono durante el certamen hizo platos muy simples, demasiado simples. Pero después apareció con platos como estos. Yo creo que a él le juega a favor cocinar tan tranquilo... Fíjate Nacho o Iliana, se pusieron muy nerviosos y perdieron".

Consultada sobre qué participantes son sus favoritos para la gran final de "MasterChef Celebrity" Villar expresó que "todos tienen posibilidades El Turco tiene ignorancia en la cocina pero va pasando, Claudia es talentosa. El Polaco sacó muy buenos platos, es inexplicable. Vicky Xipolitakis cocina mucho mejor de lo que nos hace creer, cómo se mueve, las combinaciones, los platos que hace".

"Hacer un Bake Off con personalidades sería lindo. O un Bake off con profesionales de la pastelería. El formato de Bake Off me encanta. Es muy distinto a Másterchef, lo que tiene este es que al ser diario es otra la continuidad y permite otra dinámica", cerró, abriendo una sugerente puerta para que las autoridades de Telefe analicen la idea.