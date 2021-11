Polémico mensaje de Wanda Nara en Instagram: "Mediocre y envidiosa"

La celebridad de redes decidió acudir a sus historias para lanzar una fuerte frase. Wanda Nara se habría referido a "La China" Suárez en su posteo.

Wanda Nara utilizó su cuenta de Instagram para tirar un fuerte dardo, tras su escándalo con "La China" Suárez por Mauro Icardi. La exparticipante de Bailando por un sueño compartió una contundente frase que muchos relacionaron con su actual conflicto con la protagonista de Argentina: Tierra de Amor y Venganza.

"Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa", reza la frase que la celebridad de redes compartió en su cuenta, originalmente posteada por Pitty, la numeróloga. Como no podía ser de otra manera, el mundo virtual explotó tras esa publicación y comenzaron las especulaciones que relacionaron a esas palabras con "La China" Suárez.

El affaire entre Icardi y la actriz habría significado juna ruptura definitiva en la relación de Nara con su esposo, según la información que circuló en los últimos días. Recientemente, Yanina Latorre hizo algunas revelaciones sobre el lugar en el que se encuentra el futbolista en la actualidad. "Él es un inmaduro, por eso sigue posteando fotos como si nada hubiera sucedido", lanzó. Acto seguido, se refirió al sentimiento que inunda a Wanda Nara, tras enterarse de que el vínculo entre su marido y Suárez no habría sido solo virtual: "Se siente una pelotuda".

La cuenta de Instagram de Wanda Nara obtuvo más de un millón de seguidores nuevos tras el escándalo.

La opinión de Paula Cháves sobre el escándalo de Wanda Nara y "La China" Suárez

Paula Cháves se expresó ante el conflicto que involucra a Zaira Nara, una de sus mejores amigas y madrina de una de sus hijas, y "La China" Suárez, con quien tiene una amistad no tan allegada. "Horrible, pero no voy a hablar del tema. O sea, me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar, ni hablar, ni nada", lanzó la conductora de televisión, en diálogo con Verónica Lozano. Además, hizo alusión a los rumores de separación entre la menor de las Nara y su esposo, Jakob Von Plessen: "Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo. Ella está muy bien. Está bárbara y muy tranquila".

La sorpresiva carta de Wanda Nara que fue rápidamente borrada

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de ponerle fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Me escribió una carta como nunca antes lo había hecho: ‘te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’", escribió Wanda Nara en una publicación que borró a los pocos minutos de haberla hecho.