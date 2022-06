Polémico comentario de Roberto Piazza sobre la muerte de El Noba: "Boludeces"

El diseñador estalló y manifestó en las redes su indignación tras el fallecimiento del artista.

El Noba falleció el viernes 4, luego de sufrir un accidente de tránsito mientras circulaba a alta velocidad en su moto y sin casco. El cantante chocó contra un vehículo y el impacto de su cabeza contra el asfalto lo dejó internado por varios días hasta que lamentablemente falleció. Luego del deceso del artista, la justicia anunció que se iniciaría una investigación por homicidio culposo sobre el conductor del automóvil contra el que impactó la moto del vocalista. Al enterarse de esto, Roberto Piazza estalló de furia en las redes.

Roberto Piazza expresó desde su cuenta oficial de Facebook: "Este pobre pibe tenía esa costumbre de jugar con la moto y se chocó con otro haciendo esas boludeces y ahora el otro hombre se come un juicio. ¿Eso es venganza o negligencia o avivada? ¿Por qué no controlan las leyes y maduran un poco y dejan de joder con tanto circo mediático".

Como era de esperarse, la opinión de Roberto Piazza ofendió a muchos fanáticos de El Noba que se expresaron en contra de los dichos del diseñador. De todas formas, más allá de las diferentes opiniones encontradas en torno al fallecimiento del cantante, será la justicia la que decida cuánta culpa tiene el conductor del Peugeot 208. Lo cierto es que hasta el momento no fue llamado para declarar, aunque los testigos aseguraron que el artista iba a gran velocidad, su moto no tenía patente y circulaba sin casco. Por su parte, el conductor del vehículo permaneció en el lugar del accidente hasta último momento, de hecho fue él quien se comunicó con el 911 y su test de alcoholemia dio negativo.

El comentario de Roberto Piazza.

No es la primera vez que Roberto Piazza hace un comentario polémico

En diciembre del año pasado, Agustina Cherri compartió una foto luciendo un vestido negro con escote en "V" y el diseñador no tuvo ningún tipo de reparo al comentarle públicamente el posteo de manera totalmente inadecuada: "En verdad queda muy feo, no el escote, sino las lolas caídas. Podría arreglarlo". Los seguidores de la actriz repudiaron su comentario innecesario y quedó en evidencia.

El comentario de Roberti Piazza en la publicación de Agustina Cherri.

Sin ánimos de desdecirse, el diseñador mantuvo su postura y aunque no respondió los repudios, tampoco eliminó el polémico comentario de la publicación de Agustina Cherri. La actriz no se hizo eco de la crítica que recibió por parte de Roberto Piazza y como quién dice, lo dejó pasar para no darle entidad.