Polémica foto del Pity Álvarez en su nuevo trabajo: "Humildemente"

El famoso cantante reapareció públicamente y una fan mostró a qué se dedica ahora, tras obtener la libertad, totalmente alejado de la música.

Luego de haber sido trasladado a un nuevo centro de rehabilitación hace algunas semanas atrás, Cristian "El Pity" Álvarez reapareció públicamente con una polémica foto. Precisamente, una fanática compartió imágenes de su encuentro con el exlíder de Intoxicados y Viejas Locas y mostró a qué se dedica actualmente.

Según se pudo ver en la cuenta de TikTok de la fanática que viralizó la foto del cantante, actualmente el Pity se dedica a hacer tareas de mantenimiento. Totalmente alejado de la música y enfocado al 100% en su rehabilitación tras pasar un tiempo en prisión, Álvarez ahora rebusca su economía al hacer arreglos a domicilio.

La foto fue publicada por la cuenta de TikTok "Si te he visto no me acuerdo", en donde posó junto al cantante y describió: "Humildemente, siempre". En la imagen se lo ve al cantante con un destornillador en la mano y un timbre en la otra. Rápidamente, la imagen se volvió viral en Twitter, en donde un internauta describió: "Actualización: Pity Álvarez ahora. Arreglando un timbre”.

Grave denuncia de Juan di Natale contra el Pity: "Sacó un arma"

Juan di Natale compartió el detrás de escena de uno de los momentos de mayor tensión en su carrera periodística, cuando entrevistó a el Pity Álvarez y el artista sacó un arma en medio de la conversación. "No sé si eso era una réplica", confesó el conductor de Sobredosis de TV (C5N).

Invitado a La Puta Ama (América TV), el programa de televisión que conducía Florencia Peña, el periodista habló de un extraño episodio que vivió junto a el Pity Álvarez durante una entrevista radial. "Viene Pity a una entrevista radial, allá por los '90 cuando él estaba en Viejas Locas, y hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Circulaba por esos tiempos la versión de que Pity iba a los lugares armados. De esto no se hablaba públicamente pero se decía", comentó a decir di Natale.

"Yo le hablo sobre las armas y le pregunto sobre este tema -porque él tiene una canción en contra de la utilización de armas- y mientras contesta saca un arma, me la muestra y la apoya sobre la mesa. Yo sigo con la conversación y en un momento me parece que esto tengo que sincerarlo públicamente. Dije 'Pity, acabas de sacar un arma' y él me explicó que era una réplica que utilizaba para la gilada, cuando se le acerca alguien que se le hace el malo en el barrio", agregó, ahondando en el agitado momento que le hizo vivir el cantante. Pese a la tensión inicial, el periodista llevó tranquilidad y expresó: "No sé si eso era una réplica o no. No sé distinguir una réplica de un arma real. Nunca me sentí en riesgo igual, nunca pensé que él iba a usar el arma. No me asusté".