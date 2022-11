Piñón Fijo reapareció tras el escándalo con sus hijos: "Me pasó"

El famoso payaso cordobés revivió el escándalo que protagonizó con su hija y su nieto y confesó cómo siguió luego de la polémica.

A meses del escandaloso enfrentamiento legal y mediático que protagonizo con sus hijos, Piñón Fijo, reapareció públicamente y volvió a hablar del tema. En el marco de la promoción de su nueva canción, el payaso cordobés brindó una entrevista radial y revivió este complicado momento de su vida.

El escándalo comenzó luego de que el animador infantil publicara una foto con su nieta y comentara que su hija, Sol, no le permitía verla. Desde ese momento surgieron muchos enfrentamientos públicos entre padre e hijo, e incluso hubo denuncias de maltrato. Tras este escándalo, Piñón se alejó del ojo mediático, pero en una reciente entrevista con Cadena 3, volvió a hablar del escándalo y cómo influyeron las redes sociales.

"¿Cómo estás con todo lo que pasó, con la familia?", fue la pregunta que disparó a la fuerte confesión de Fijo. "Y estoy...Estoy en postura de aprendizaje constante", empezó por decir el payaso en este diálogo radial. Luego, añadió: "Con respecto a redes, no quiero deslindar responsabilidades. En las redes no agredí a nadie, solo quería poder darle mi amor y recibir el amor de esos seres inocentes que son los nietos".

En este marco, el animador cordobés continuó: "Me pasó después de ese incidente me empezaron a llegar testimonios de abuelos, de situaciones similares y uno tratando de ser respetuoso también de los procesos de la gente que uno ama, esto no es para ansioso ni para arrebatado, uno quiere mantener ese amor que está guardado en un capullito, para cuando sea necesario".

Piñón Fijo publicó una nueva canción tras el escándalo con sus hijos: "Se me hizo difícil"

Piñón Fijo intenta dejar atrás el escándalo que protagonizó con sus hijos y se dedica de lleno a sus proyectos artísticos. En ese sentido, el popular payaso publicó una nueva canción y la presentó en sus redes sociales con una emotiva dedicatoria para sus seguidores.

“Está dedicada al motor que nos traslada por la vida, la risa de nuestra gente. Niños y adultos de todos los puntos cardinales de nuestro país con un denominador común: la risa”, escribió el payaso en su cuenta de Instagram.

La canción la llamó "Risas bravas" y la dedicó con un extenso mensaje: “Muchas veces se me hizo difícil explicar lo que me despierta generar una sonrisa en el otro, creo que con esta canción y estas imágenes logro aproximarme un poquito a esa sensación tan hermosa. En este video hay imágenes de distintos shows en nuestro país, fijate... A lo mejor, ¿estás por ahí? Y sino, ya inventaré otra canción para que nos encontremos. Gracias por todo el afecto y el cariño que me hicieron llegar este último tiempo. Les dejo un abrazo apretado y sincero”.

“Me emociona tu sonrisa cuando hago mis payasadas. En la vida, agasajada la simpleza se hace brisa y mi corazón me avisa que no nos fuimos tan lejos. Sobre la vida, en mi reflejo, un muñeco y tu niñez. Risas, brisas, quieren volar. Risas, brisas, en libertad”, dice el tema.