Piñón Fijo publicó una nueva canción tras el escándalo con sus hijos: "Se me hizo difícil"

El payaso sacó una nueva canción en medio del conflicto con sus hijos. Qué dice la letra.

Piñón Fijo intenta dejar atrás el escándalo que protagonizó con sus hijos y se dedica de lleno a sus proyectos artísticos. En ese sentido, el popular payaso publicó una nueva canción y la presentó en sus redes sociales con una emotiva dedicatoria para sus seguidores.

“Está dedicada al motor que nos traslada por la vida, la risa de nuestra gente. Niños y adultos de todos los puntos cardinales de nuestro país con un denominador común: la risa”, escribió el payaso en su cuenta de Instagram.

La canción la llamó "Risas bravas" y la dedicó con un extenso mensaje: “Muchas veces se me hizo difícil explicar lo que me despierta generar una sonrisa en el otro, creo que con esta canción y estas imágenes logro aproximarme un poquito a esa sensación tan hermosa. En este video hay imágenes de distintos shows en nuestro país, fijate... A lo mejor, ¿estás por ahí? Y sino, ya inventaré otra canción para que nos encontremos. Gracias por todo el afecto y el cariño que me hicieron llegar este último tiempo. Les dejo un abrazo apretado y sincero”.

“Me emociona tu sonrisa cuando hago mis payasadas. En la vida, agasajada la simpleza se hace brisa y mi corazón me avisa que no nos fuimos tan lejos. Sobre la vida, en mi reflejo, un muñeco y tu niñez. Risas, brisas, quieren volar. Risas, brisas, en libertad”, dice el tema.

La polémica en la familia de Piñón Fijo

Piñón Fijo y su familia llevaron varias semanas en el centro de la polémica y el escándalo todavía permanece vigente. El propio payaso reveló que iría a la Justicia por las declaraciones en su contra, buscando dar por finalizada la disputa en la que fue denunciado por violencia intrafamiliar.

Por su parte, Sol Gómez, hija del reconocido animador, hizo una nueva publicación en sus redes sociales después de estar unos días "desaparecida". "Para los que siguen esta cuenta saben que hace bastante venimos construyendo este espacio de interacción a base trabajo, respeto, sinceridad y amor", comenzó @solcitofijo su descargo en Instagram.

En ese sentido, la también animadora contó que seguirá utilizando su perfil como canal de comunicación para interactuar con las familias "de manera amorosa y pacífica". "Por eso mi desaparición en estos días, nunca imaginé tener que lidiar también con el dolor de enfrentar a tantos 'heaters'", continuó Sol en su extenso texto.