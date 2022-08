Picante definición de Moria Casán sobre su supuesta llegada a A24: "No me devalúen"

La actriz Moria Casán rompió el silencio y se refirió a los rumores que la darían como posible reemplazante de Viviana Canosa en la señal A24, del Grupo América.

Los rumores se desperdigaron y Moria Casán estaría sonando en los pasillos de A24 para ocupar la silla de Viviana Canosa, en nada menos que la vuelta del histórico ciclo de debate socio político Intratables (que históricamente se emitió en América TV). Ahora, la consagrada actriz rompió el silencio y habló sobre los dichos de pasillo.

“Please, no me devaluen, adulenme, agasajenme, adulenme y vuélvanme a agasajar. Julio César, Julia de Brujas y 50 años de trayectoria artística, ni en chiste, icónica de LQTBY, recontra pluss, una sola vez su pareja anterior (Daniel Tobal, ex pareja de Viviana Canosa) me llamó para reemplazarla en su programa de chismes y lo hice y cuando los echaron a los periodistas que la acompañaban me llamaron para hacerme cargo del programa y sentí que no podía ir a un lugar donde tres periodistas se quedaban sin trabajo", indicó la actriz de Brujas en una respuesta a Laura Ubfal, que dio la primicia del supuesto arribo de Moria a la señal de cable.

Con el estilo picante que la caracteriza, agregó: "Tengo ofrecimientos para mis propios programas de TV y no haría periodismo político histriónico. Par favor, hace 31 años hice el primer programa que farandulizó la política: #AlacamaconMoria. Los quiero. Thanks por pensar en mí cuando se trata de trabajo”.

En su nota, Ubfal precisó que algunas de las fuentes que consultó le indicaron que no daría el presupuesto para convocar a Moria y otras que en A24 prefieren esperar para el cambio. Más allá de esto, revuela la idea de que la pareja del Pato Galmarini podría ser la nueva convocada para ocupar el lugar de Viviana Canosa.

Video: Moria Casán perdió el control en la cocina y casi quemó su cena

"Hola amores, ¿cómo están? Retrato de una mujer sometida. Nunca pensé que iba a llegar a esto", señaló Moria en el inicio del video, haciendo un paneo de cámara y mostrando a Galmarini viendo fútbol mientras ella preparaba la cena. "Tuve que preparar una cena con cosas que quedaban: lentejas, huevo duro que se me desarmó, una lata de atún, una mezcla de cosas, una cremas", enumeró la diva.

Pero mientras proseguía con su relato, Moria se olvidó de las milanesas de soja que tenía en el horno y lanzó un grito de sorpresa, tras acordarse: "Tengo que dar vuelta unas...¡Ay, por favor, tengo que dar vuelta dos milanesas de soja porque sino se me pasan! ¡No lo puedo creer!".