Pepe Cibrián aniquiló a Flavio Mendoza por sus polémicos dichos: "Un arma tan sucia"

Luego del escandaloso comentario de Mendoza sobre el aumento de casos de coronavirus en el teatro, el famoso productor le contestó de forma tajante.

Pepe Cibrián es uno de los productores teatrales más conocidos y exitosos del mundo del espectáculo nacional, por lo que sabe a la perfección cómo se mueve la industria y las medidas necesarias a tomar en épocas de crisis. Por este motivo, el artista no se molestó en ocultar su indignación frente a los polémicos dichos de Flavio Mendoza sobre el aumento de casos de COVID en los teatros.

Lo cierto es que la industria del teatro fue una de las más golpeadas durante la pandemia, ya que debido a la imposibilidad de convocar al público a las salas se vio sumida en una profunda crisis de la que aún intenta recuperarse. Pero frente a la intensa temporada de verano, varios de los sitios turísticos con mayor concentración de obras teatrales (tales como Carlos Paz o Mar del Plata) percibieron un gran aumento de casos positivos dentro de las salas y entre los mismos actores, por lo que la industria empezó a paralizarse hasta obtener el alta epidemiológica de los protagonistas.

Sin embargo, Flavio Mendoza aprovechó la situación para hacer un fuerte descargo que lo ubicó en foco de la polémica: aseguró que muchos productores querían bajar las obras, no por los contagios, sino porque no vendían entradas.

Luego de escuchar estas palabras, Pepe Cibrián hizo su fuerte descargo en una entrevista con Radio Mitre, y se mostró sumamente indignado por las declaraciones de su colega. "Me parece ingenuo lo que dijo Flavio Mendoza. Me parece una tontería porque sería en contra inventar casos de covid, no a favor, le daría más miedo a la gente ir y no no ir", comenzó por decir al hacer un análisis general de la situación.

En este contexto, Pepe lanzó una opinión que aniquiló a Mendoza: "Que alguien juegue con eso sería de una inhumanidad y de una cosa casi asesina", aseguró y continuó por decir que "si alguien lo hizo alguna vez, debería ir a la cárcel".

"Si mis compañeros o la gente de teatro, utilizan un arma tan sucia, eso no convoca público como ya no importa que se separen los protagonistas. No sirve para convocar, sino para desconvocar", sentenció muy contundente y así aniquiló a Flavio Mendoza luego de sus polémicos dichos.

Otra acusación hacia Flavio Mendoza: discusión y violencia

Flavio es conocido por su gran carácter a la hora de llevar adelante espectáculos, por lo que muchas personas eligen no trabajar junto a él. Así es como, en las últimas semanas, el actor fue acusado de haber protagonizado un fuerte encontronazo con un compañero de trabajo en las temporadas de verano pasadas.

"Se de una situación de violencia que tuvo con un iluminador. Esto no fue ahora, fue la temporada pasada o la otra. Lo presenció un amigo acróbata que trabajaba ahí. Flavio se quejó de una corrección y le dijo una frase bastante ofensiva y el iluminador bajó y terminaron a las piñas", explicó Estefi Berardi sobre la situación en el marco de Mañanísima.