Peligro total: el alarmante video de Floppy Tesouro manejando con su hija parada

"Floppy" Tesouro despertó indignación en las redes con un video infringiendo las normas de tránsito junto a su hija.

“Floppy” Tesouro generó una gran controversia en las redes sociales tras publicar un video de hija bailando parada dentro su auto y sin cinturón de seguridad. El clip fue filmado por ella misma mientras manejaba, lo cual también está prohibido. Inmediatamente, cientos de internautas repostearon el video expresando su indignación.

En el clip, se puede ver a la hija de la bailarina parada en el hueco entre el asiento del conductor y del acompañante, moviendo su cuerpo sin ningún tipo de sostén y con las manos completamente sueltas. Aunque no se sabe por dónde estaba circulando “Floppy” en ese preciso momento, se puede ver por la ventana que el auto estaba en movimiento.

“Planazo a la vuelta del cole cantando juntas”, escribió la mediática junto con las fotos y videos del instante. Por el reflejo que se ve en los anteojos de sol que la nena traía puestos, se puede vislumbrar que “Floppy” era la conductora y que con una mano estaba sosteniendo el volante y con la otra el celular.

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, hizo un contundente descargo en sus redes sociales y aseguró que no mirarán para otro lado ante esta situación. Haciendo alusión a lo ocurrido hace pocos días con Luciano Castro y su hijo, la autoridad de la ANSV expresó: "De nuevo: un buen conductor debe poner toda su atención en conducir. Desde la ANSV no vamos a mirar para otro lado cuando accedemos a casos como éste. 'Vigilantes', 'pero si no pasó nada'… ya sabemos que algunos van a reaccionar así".

El controversial video de Luciano Castro al volante con su hija parada

Recientemente, Luciano Castro también protagonizó una polémica de la misma índole: publicó un video manejando en la ruta con su hija de 9 años de pie, sacando la cabeza por la ventana del techo. De fondo, también se veía a su hijo de 7 sentado y sin cinturón de seguridad y a un perro completamente suelto.

El video se viralizó tanto que incluso llegó a las manos del Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, quien publicó un descargo en sus redes para concientizar a Luciano y al resto de los conductores sobre el peligro de infringir estas normas.

“Sin proponérselo, nos dio pie para señalar todo lo que está mal en términos de seguridad vial. Quizás pueda servirle a Luciano y a sus seguidores para pensarlo dos veces la próxima vez”, comenzó.

Citando la Ley de Tránsito, Martínez Carignan señaló que los menores de edad tienen que ir en el asiento de atrás, “con un dispositivo de retención infantil o con el cinturón de seguridad según su edad y talla”. “Acá, el varón va suelto y la nena va parada sobre el respaldo de los asientos delanteros, sacando su cuerpo por el techo. Un choque o una frenada brusca podrían haber generado una tragedia”, explicó.

Por último, señaló que en el video el actor también desvía la mirada del camino para ver el celular de la persona que lo estaba filmando, Flor Vigna, lo cual también está prohibido. “Luciano y todos lo que vean el video, les ruego que eviten generar un riesgo innecesario para sus hijos. Abajo del auto, a jugar. Arriba, a cuidarse”, enfatizó.