Pedro Alfonso se animó a hablar del calvario que sufre por su adicción

En una reveladora publicación de Instagram, el actor Pedro Alfonso habló de su lucha diaria contra una adicción que no da respiro y lo hace tener recaídas.

Pedro Alfonso se animó a compartir un aspecto de su faceta íntima y habló de su lucha contra la adicción al cigarrillo, y las recaídas que sufre a diario. "Es importante el apoyo", reconoció el actor y esposo de la conductora Paula Chaves.

En una sincera publicación de Instagram, el actor se mostró desde el escenario del teatro uruguayo Florencio Sánchez -en el marco de la gira de la obra que lo tiene como actor, Una noche en el hotel- y contó una victoria personal en medio de su compleja lucha para dejar el cigarrillo. "Hace casi dos meses deje de fumar y me siento muy contento y orgulloso por eso. Pero hoy fue un día difícil y a veces hay recaídas, no por fumar, pero si tener ganas. Así que necesito que me digan sos un genio. Seguí así. Y demases. Así cuando tengo un día como el de hoy vengo y los leo", escribió Pedro, quien saltó a la popularidad de la mano de Marcelo Tinelli y ShowMatch.

"Así lo dice el libro que me hizo dejar de fumar ( “es fácil dejar de fumar, si sabes como” ) que es importante el apoyo y los elogios. Ya soy un ex fumador pero si alguna vez tengo alguna otra recaída vendré a leer acá en vez del libro", sumó el actor y comediante.

El papelón de Paula Chaves y Pedro Alfonso en público: "¿Ya está?"

Paula Chaves expuso públicamente a su marido en las redes y hasta se animó a revelar un detalle que hasta ahora desconocíamos del nacimiento de su hijo Baltazar, donde Pedro Alfonso pasó un mal momento. La artista filmó a su esposo y compartió las imágenes con sus seguidores para que todos puedan divertirse con ella mientras él estaba pasando un mal momento que no podía controlar.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Paula Chaves compartió una seguidilla de imágenes donde su marido queda en evidencia. La modelo logró captar el momento justo en el que Pedro Alfonso esperaba que le hagan una extracción de sangre tapándose la cabeza con una campera, para no ver el momento justo en que el profesional realizaba la maniobra para sacarle sangre.

Pedro Alfonso no la pasa para nada bien cuando se trata de cuestiones médicas que impliquen el contacto con sangre, le da mucha impresión y se descompone. En la primera fotografía que publicó la artista, escribió: "Por suerte Dios nos hizo parir a nosotras". Seguido a eso compartió un video mientras su esposo esperaba nervioso que le hagan la extracción y movía los pies, por lo que Paula agregó: "La patita. No puedo más. '¿Ya está?".