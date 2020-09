La cantante Patricia Sosa reveló que un importante político argentino le hizo una millonaria oferta económica para que sea su candidata a vicepresidenta.

La desconocida historia fue develada por Sosa en PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, y sorprendió a todos. El conductor pidió que pasaran al centro “los que alguna vez perdieron una suma importante de dinero” y la cantante no lo dudó.

En principio, contó que había rechazado una cuantiosa oferta para posar desnuda en al Revista Playboy, pero luego reveló la inesperada noticia. “Una vez me llega una propuesta, no voy a dar nombres, de un gobernador. Una propuesta para formar la fórmula presidencial con él”, recordó Patricia.

Andy se mostró asombrado y Sosa sostuvo que su reacción fue muy parecida: “Lo mismo que dije yo: '¿Qué?´ Era El Chabón y Patricia Sosa. Yo, vicepresidenta. ¿Entendés?”.

Evidentemente, la trayectoria de la cantante y su costado solidario influyeron en ese gobernador para verla como su posible ladera. “Pensé que era un chiste, obviamente”, señaló la intérprete de Aprender a volar. Sin embargo, el funcionario insistió en la oferta y fue aumentando el dinero prometido ante cada negativa. “Llegó hasta un millón quinientos mil dólares”, contó Sosa.

Según recordó la exlíder de La Torre, su marido Oscar Mediavilla le sugirió que lo piense, pero la respuesta fue negativa. “Yo estaba por Santa Fe haciendo gira. Me acuerdo que estábamos en el micro y me hinchaban con esto. Hasta que me llama el secretario del gobernador y me dice: ‘Dice el gobernador dónde está, que sabe que está por Santa Fe y que va a ir con su helicóptero a encontrarse con usted’. Y yo le dije: ‘Es que acá se corta, hola, hola….’ Corté y apagué (el teléfono)”, relató.

Si bien, Sosa se negó a dar el nombre de quien le hizo la insólita oferta, Andy y el resto de los invitados intentaron sacarle algunas pistas. Así, la cantante deslizó que la propuesta fue para las Elecciones 2015.

“Ustedes piensen: la publicidad, jodíamos con los músicos, la tenía que hacer Carlitos Balá. Imagínense yo, presidente del Senado. Se ponen todos nerviosos a discutir y yo: ‘Respiren, respirando... Dedicado para los que están…. A ver las manos senadores... Desesperados’. ¿Qué es esta ridiculez?”, bromeó además.

Pero todo quedó aún más claro cuando Claudia Fontán preguntó por la región geográfica en la que reside el gobernador en cuestión y Sosa indicó que la provincia comenzaba con "San". Rápido de reflejos, Kusnetzoff consultó si eran dos hermanos y Patricia lo confirmó.

Lo que no pudo ser develado es si la intérprete se refería a Alberto Rodríguez Saá o a su hermano Adolfo, ya que en ese momento el gobernador era Claudio Poggi. “Esto es una bomba. Se han perdido a una vicepresidente de excelencia”, concluyó Sosa en broma.