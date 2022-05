Pampita reveló el secreto del equilibrio emocional: "Abrazada a una persona"

La modelo se sinceró con respecto a cómo fue que consiguió alcanzar un equilibrio en su vida después de todo lo que le tocó vivir.

La historia de vida de Pampita es de público conocimiento, lo que resulta a veces difícil de creer es cómo logró reponerse y salir adelante después de todo lo que le tocó vivir. La modelo se animó a confesar cuál es la clave para alcanzar un equilibrio emocional después de sufrir la pérdida de una hija y la ruptura tormentosa de un matrimonio, como lo fue en su momento el famoso escándalo de "La China" Suárez y Benjamín Vicuña en el motorhome.

En una entrevista exclusiva con Ciudad.com, Pampita abrió su corazón para hacer referencia a cómo alcanzó la plenitud: "Lo logra la vida misma, estar bien, tranquila, tener un amor que te contiene, que te da esa paz, de saber que llego a casa y duermo abrazada a una persona que amo y que me ama. Tiene mucho que ver que el lado personal para que esté bien a la hora de trabajar, saca tu mejor versión".

Pampita con un look total black.

No es secreto para nadie que Pampita formó una familia ensamblada con Roberto García Moritán. Con respecto a eso, la conductora expresó: "Me parece que el secreto es llenarse el corazón para dar y dejar espacio vacío para recibir. Uno da amor pero se multiplica. Los chicos devuelven cien veces más. Uno da tal vez un poco y ellos son muy agradecidos hasta en lo más simple, entonces capaz que una sonrisa te llena al alma. Son muy transparentes, auténticos, no te finjen el cariño. Así que si uno tiene el corazón preparado y listo para esa experiencia, me parece que puede ser muy enriquecedora".

Su relación con Benjamín Vicuña

Roberto García Moritán y Pampita.

Luego del inolvidable escándalo del motorhome, donde Pampita encontró a Benjamín Vicuña con "La China" Suárez en una situación íntimamente comprometedora, nunca más habían vuelto a tener una relación de compañerismo como la que tienen actualmente. Eso llegó recién después de que el actor se separó de la actriz. Sin embargo, nunca se supo cómo llegaron a tener esa buena onda. Por su parte, la modelo contó: "Puedo asegurar que está bueno priorizar a los chicos, que no les falte nada y que siempre puedan tener recuerdos con todos sus seres queridos".

Como si eso fuera poco, Pampita reveló que sus hijos siempre estuvieron al tanto de la situación familiar de ambos padres: "Nunca ocultamos que los chicos tuvieran a su familia unida, a veces aparecían fotos, otras veces no. Pero siempre lo tuvieron. Siempre estuvimos todos". Cabe destacar que Roberto García Moritán también colabora para que todo fluya de la mejor manera posible en esta hermosa familia ensamblada.