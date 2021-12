Pampita dio a conocer cómo se lleva con Benjamín Vicuña: "No participé"

La modelo se sinceró sobre su vínculo con el padre de sus hijos y habló sin tapujos al respecto.

Pampita se refirió a su relación con Benjamín Vicuña, de quien está separada desde hace seis años y con quien tiene cinco hijos. La jurado de Showmatch: La Academia rompió el silencio en medio del escándalo de "La China" Suárez con Wanda Nara y Mauro Icardi y habló sin tapujos.

Después de haber saludado por su cumpleaños al padre de sus hijos de manera pública, la modelo fue consultada por Catalina Dlugi sobre cuál es su vínculo con Vicuña y respondió: "Es la primera vez que lo hago en público pero nosotros tenemos una relación excelente. El video (de saludo por el cumpleaños) se lo hicieron mis hijos, yo no participé en nada, lo hicieron en privado y se encerraron en el cuarto los tres solitos".

En el mismo reportaje, Pampita habló sobre si invitaría a "La China" Suárez a su programa: "En nuestro programa le haríamos notas a todos. Todos son bienvenidos. Además nuestro contexto es amigable, de hacer un homenaje, va más por ese lado. Nuestro formato de programa tiene que ver con lo profesional. No me tienta para nada (hablar del conflicto de Suárez), no quiero opinar de nada nunca, soy muy cuidadosa y respetuosa con el vínculo familiar. Nunca quiero que me pregunten. Es inevitable porque tengo un trabajo diario, por eso cuando van a la puerta del canal a preguntarme, siempre trato con mucho respeto a los camarógrafos, a los cronistas, porque es su trabajo".

Las palabras de Benjamín Vicuña sobre el fallecimiento de Blanca

Hace algunos días, en diálogo con El Planeta Urbano, Benjamín Vicuña reveló cómo lidia con la ausencia física de Blanca, su hija que falleció en 2012, a sus 6 años: "No, porque, justamente por lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero. Entonces aprendí a soltar, a confiar en la vida. Me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné. Se puede, se puede. Tengo muchas cosas por las que seguir celebrando esta vida".

Además, en el día del cumpleaños número 15 de la niña, el chileno compartió un emotivo texto en sus redes sociales: "Entre flores y cuarzo te abrazo. Hoy es tu cumpleaños, 15 años y es imposible no pensar en tu pelo largo. Subiré por tus trenzas solo para darte un beso", comenzaba la dedicatoria.