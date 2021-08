Pampita confesó su fantasía con dos figuras de la selección argentina: "¿Se puede?"

La conductora sorprendió a todos con sus declaraciones. Pampita y su secreto fantasioso con dos jugadores de la selección argentina. ¿Quiénes son, está Messi?

De forma sorpresiva, Carolina "Pampita" Ardohain reveló una fantasía con dos jugadores importantes de la selección argentina. Al ser consultada por Gabriel Oliveri, sobre con quién pasaría "una noche de amor" entre Lionel Messi y Mauro Icardi, la conductora de Pampita Online dejó a todos sin palabras.

"¿Si tenés una noche de amor con cuál de los dos te quedás? Sincera, eh. Tenés que elegir entre los dos”, manifestó Oliveri, quien no se vio venir la respuesta de la capitana de este envío televisivo. "¿No se puede con los dos? Yo para que no se quede ninguno afuera. No quiero que se sienta mal al que le digo que no. Por eso”, sentenció Carolina Ardohain.

En tanto, Karina Iavícoli acotó datos sobre "La Pulga" y se sumó al cuestionario de su compañero eligiendo al capitán del seleccionado campeón de la Copa América: "Tengo buenas referencias de Lionel. Mis compañeros de espectáculos deben saber que él hace mucho tiempo estuvo con una argentina que habló muy bien de él. No la quiero nombrar a ella. En realidad lo elijo para estar bien cerca de alguien que es el mejor en lo que hace, de pura Cholula, ni siquiera le daría un beso, solo mirarlo y admirarlo”.

Pampita se enojó por el apodo que le pusieron a su marido

Desde ya hace un tiempo, en las redes sociales los usuarios suelen burlarse de Roberto García Moritán al llamarlo "el marido de Pampita", un apodo que a la modelo no le gusta nada, según contó en diálogo con Intrusos. El sobrenombre se popularizó después de que García Moritán confirmara su postulación como pre candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones 2021. "No es algo aleatorio que él esté transitando la política", aseguró Pampita.

Roberto García Moritán sorprendió cuando anunció que se presentaría en las elecciones 2021 como pre candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos, partido cuya lista está encabezada por Ricardo López Murphy. El empresario recientemente fue padre junto a Carolina Pampita Ardohain y las redes sociales explotaron mencionándolo despectivamente como "el marido de Pampita". Este sobrenombre no es del gusto de la modelo, que así lo hizo saber en diálogo con Intrusos.

En cuanto al sobrenombre que acarrea el empresario devenido en político, Pampita apuntó a que se trata de algo en contra de ella: "Es una persona que tienen que descubrir y de la que lamentablemente hay un prejuicio porque se ha casado conmigo. Él se lo toma con mucho orgullo, no reniega de eso". "Me encantaría que lo puedan conocer un poco más para que vean que hace muchos años está involucrado en las necesidades de la gente, no es algo aleatorio que él esté transitando la política", cerró la modelo, orgullosa de la decisión de su marido de participar en las elecciones 2021.