Pachano sorprendió al hablar del novio de su hija: "Me encanta"

Aníbal Pachano dejó en claro qué opina del actor Santiago Ramundo, el novio de su hija Sofía.

Aníbal Pachano dialogó con revista GENTE y sorprendió a contar qué opina sobre la relación de su hija Sofía con Santiago Ramundo, quien cambió sus planes de vivir en México para quedarse en la Argentina con la ganadora de MasterChef Celebrity, la revancha. "Me encanta", aseguró el coreógrafo en su charla con la reconocida publicación, donde también destacó la relación que mantiene con Ana Sans, su exesposa y madre de Sofía.

Desde hace más de un año, Sofía Pachano está en pareja con el actor argentino Santiago Ramundo. La relación va tan bien que el artista tomó la decisión de olvidar sus planes de vivir en México, donde es una figura destacada, para radicarse en nuestro país. Además del buen presente personal, Sofía también tiene un buen andar profesional, luego de su polémica salida de Cocineros Argentinos, ya que se consagró como campeona de MasterChef Celebrity, la revancha, el ciclo donde se enfrentaron los participantes más destacados de las distintas ediciones del certamen gastronómico de Telefe.

Aníbal Pachano charló con revista Gente y sorprendió al revelar qué opina de Ramundo y la relación que mantiene con Sofía. "Estamos en una etapa absolutamente feliz, al verla transitar por un noviazgo feliz", comenzó asegurando el coreógrafo. Consultado sobre qué piensa de su yerno, Pachano fue totalmente sincero: "Me encanta, es un copado". En ese sentido también remarcó que ver a su hija tan feliz con el actor le hace recordar en algún punto a cuando él estaba en pareja con Ana Sans, la madre de Sofía.

"Yo apelo mucho a los valores de familia, y me parece que eso es lo más lindo que tienen los dos. Son familia absoluta", detalló Pachano. Además, aseguró que es "celoso y observador", a lo que considera una forma de cuidar. Por otra parte reconoció que Sofía también es celosa y a veces se pone controladora, aunque lo atribuyó a que es hija única y "ser el único hijo es muy difícil no es fácil".

Pachano sobre la posibilidad de ser abuelo

Viendo el buen presente que vive su hija en pareja, Aníbal Pachano también se refirió a la posibilidad de convertirse en abuelo, pero prefirió ser cauto al respecto. "Me gustaría. Pero este es un tema que no se habla", aseguró entre risas el bailarín, al tiempo que aclaró que a Sofía no le gusta que se toque el tema. "Cada uno tiene su momento y ellos ahora están felices así", cerró Pachano, contento.