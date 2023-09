Pablo Tamagnini de La Konga hizo un anuncio inesperado: "Maleducados"

El cantante de La Konga lanzó un picante comentario para contrarrestar el odio que recibe la banda de cuarteto y sorprendió a todos.

Pablo Tamagnini, cantante de La Konga y artista de la escena del cuarteto, reapareció ante la prensa y lanzó picantísimas declaraciones para contrarrestar el odio diario que recibe la banda de música por sus covers. "Me enoja", declaró el cordobés.

Entrevistado por el programa de radio Cuarteteando Más, Tamagnini sentó su opinión sobre uno de los temas que más molestias genera entre los haters de La Konga: los covers que hace la banda musical. "Yo voy a decir mi posición: hay gente que dice ‘son puro covers’. No seamos mal educados. Toda la vida el cuarteto se nutrió de hacer versiones de temas. ¿Qué artista no hizo una versión de una canción vieja o actual? Me molesta, porque quieren descalificar a los artistas del cuarteto”, lanzó, sin pelos en la lengua.

“La gente necesita la música que le gusta escuchar en su versión cuarteto. Nuestro camino a seguir es un Grammy, ¿Cómo el cuarteto no va a llegar?”, siguió. Por último, el cantante les dejó un fuerte mensaje a quienes critican que se hagan versiones de canciones populares en cuarteto: “Me enoja que castiguen a nuestra música. A veces somos tan egoístas y criticamos tanto que no dejamos que nuestra música crezca”.

El confuso episodio de Pablo Tamagnini, un frasco de marihuana y la Policía

Meses atrás, el reconocido cantante de La Konga fue demorado por la Policía mientras manejaba por el kilómetro 15 de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, pasó por un control policial y le secuestraron un frasco y dos cigarrillos con marihuana. Según trascendió, la marihuana incautada era para uso personal y el personal policial lo dejó continuar su viaje. Esto ocurrió pasadas las 23 horas del pasado lunes 2 de mayo.

Un integrante de la Fuerza Policial Anti narcotráfico dialogó con el canal de televisión de Córdoba El Doce para brindar detalles sobre este tema. "Lo que hace la FPA es constatar si es droga u otro tipo de sustancia. Después interviene la fiscalía y decide si queda preso y si se le secuestra la droga", explicó el vocero que participó del operativo para incautar la marihuana.

"Se le secuestró el estupefaciente y el cantante siguió ruta", agregó el efectivo. Pablo Tamagnini se encontraba viajando en una Toyota Hilux con una mujer cuando fue retenido por la Policía Caminera, vehículo cuya documentación estaba en regla.