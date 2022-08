Pablo Fábregas, el "Feo" e "Inestable" que hace stand up y habla de fútbol

Es bicho de radio y también comediante. Se sube al escenario y también protagoniza Fútbol o Muerte. Pablo Fábregas es un multifunción que hace "Inestable" y que le dio vida al fanático promedio: el "Feo" Larramendi.

Muchos lo conocen como el "Feo" Larramendi, y él lo sabe. Pablo Fábregas está al tanto de que hay una parte del público que se ríe con él pero quizá no sepa su nombre. Detrás del apasionado periodista deportivo y exjugador de Villa Dálmine se esconde un reconocido conductor de radio y comediante que luce sus monólogos sobre el escenario.

"Me está pasando esto de que me saluda gente que digo 'éste no escuchaba el programa'. Viste que te das cuenta que viene de otro palo, no tiene ni idea de quién soy. Para esas personas soy el 'Feo' Larramendi y no Pablo Fábregas, y eso está bueno", contó el comediante en una entrevista exclusiva con El Destape. Relajado y en la comodidad de su hogar, quien está en Vuelta y Media junto a Sebastián Wainraich habló del boom Fútbol o Muerte y sobre su show Inestable.

Pablo Fábregas y la llegada a un nuevo público gracias al "Feo" Larramendi

La gente que lo conoce hace mucho ya sabe que Pablo Fábregas es un bastión del stand-up argentino. Desde hace años se presenta en diferentes escenarios y programas de televisión. Hace varias temporadas que está junto a Wainraich en la radio, pero el "Feo" Larramendi agigantó su figura.

- Muchos saben quién es el "Feo", ¿pero quién es Pablo Fábregas?

- Soy un laburante que se dedicó a la comedia, pero puede haber laburado otra cosa. Ni siquiera tengo una formación específica con respecto al teatro, al humor o a la comedia. Lo que tengo es que vengo una familia donde la comedia es importante y en algún momento lo transformé en mi medio de vida. Creo que no me quedaba otra. Me parece que todo apuntaba a eso, pero visto desde los 48 años.

- ¿Cómo hiciste para captar tanto la atención de los futboleros con tu personaje en Fútbol o Muerte?

- Yo creo que hay varias cosas: una es que es bastante sencillo el tema porque porque nací en un país futbolero. Entonces hay un montón de cosas en las que sin querer las tengo incluidas. Después, hay una gran parte del periodismo deportivo y de los hinchas y ya se sobreentiende el resto que si vas a opinar, hay que argumentar. Entonces, en esa falta de argumentación, yo también encontré algo.

- Una falta de argumentación que se resume en dos frases: "ma bien" y "no me hablé"

- Me gustaba esto de de de cerrar discursos sin argumentos y que me parece que es tremendamente inconstructivo. Empecé a buscarme frases con las que con las que cerrar discursos, entonces si vos venís argumentando y yo te digo "no me hablé", te metí en el orto todo lo que venís diciendo. Lo mismo que el "ma bien", es como decir 'lo que vos estás diciendo es una verdad absoluta a partir de acá no hay nada'. Esas dos frases, que creo que se las robé a alguien, las fui encontrando. Fui probando con un par y me quedé con esas dos.

- ¿Cómo describirías al "Feo" Larramendi?

- Representa una cosa horrible, por supuesto, por suerte es gracioso. Me parece que representa eso, no sólo por un tema de del machismo exacerbado y el nacionalismo exacerbado, sino por la falta de la falta de de argumentación. La falta de repensar nada: es esa gente que dice "de chiquito nos enseñaron esto, ésta es la verdad". Y el mundo cambia, hermano.

Pablo Fábregas y su show "Inestable": "Es el resultado de estar encerrado"

En el Paseo La Plaza, Pablo Fábregas presenta Inestable los días sábados a las 23:30. Sus próximas funciones son el 27 de agosto y el 10 de septiembre. "No soy solo el 'Feo' Larramendi, hay una persona atrás que siente, ama, quiere. Soy comediante un montón de cosas. Si se copan vengan al teatro, a ver Inestable, la verdad que está buenísima la obra. Está en su mejor momento, pasan un montón de cosas: es una hora 40, a veces una hora 50, en la que creo que es una piña atrás de otra", aseguró el comediante.

"Uno de los elogios que más me gusta recibir y que recibo a menudo es que te reís la hora 40, 45, que estás adentro. Además hay una banda en vivo que suena de la hostia. Me parece que Inestable además de ser comedia fundamentalmente, en algún momento, tal vez, te pongo el dedito en algún lugar y se te cae un lagrimón. Tal vez, no lo sé", adelantó el protagonista, que lleva adelante este éxito desde hace varios meses.

-¿Cómo se te ocurrió Inestable?

- Es el resultado de estar encerrado y pensar mucho en que nos estaba pasando. Igual no habla de la pandemia, pero Inestable es un show escrito en la angustia del encierro. Es de humor, por supuesto, pero acá en lugar de de poner el dedo y apuntar y criticar a todo, empecé por por ver lo que me estaba pasando a mí más de adentro. Más desde lo íntimo.