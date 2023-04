Oriana Sabatini y un palito contra Paulo Dybala: "Por él tuve que resignar"

Oriana Sabatini brindó detalles de su carrera artística y se refirió a Paulo Dybala con un comentario que dio que hablar. El testimonio de la cantante y actriz.

Oriana Sabatini habló después de mucho tiempo sobre su vida artística y repasó lo que tiene preparado para este 2023. La actriz y cantante reveló sus proyectos musicales con una indirecta al futbolista de la Roma y la Selección Argentina, Paulo Dybala. "Tuve que resignar", reveló la joven.

En diálogo con LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, Oriana Sabatini rompió el silencio y dio detalles no solo de su vida musical, sino de la relación con Paulo Dybala. Allí expuso cómo fueron los festejos de la Selección Argentina cuando ganó el Mundial Qatar 2022.

"Llegué al país el día después del partido de Argentina. No pude estar en los festejo porque tenía un evento en Londres y a mi novio se le olvidó avisarme. En realidad, no se le olvidó, le dijeron muy sobre la hora que al final las mujeres podían entrar. Yo sabía que podían entrar los hijos y estaba tranquila porque nosotros no tenemos bebé ni nada", expresó Oriana, ausente en los festejos. Aún así, pudo ir a la fiesta realizada tras los amistosos contra Panamá y Curazao.

"La felicidad enorme de haber ganado y además sé que había unas ganas enormes de hacer esa fiesta con su familia y demás", indicó la joven de 26 años. En ese momento, el movilero de LAM quiso saber sobre su carrera artística y la artista hizo una revelación que nadie esperaba. "¿Resignaste un poco el crecimiento de tu carrera musical por estar acompañando a Paulo?", indagó.

"Si, yo creo que si, un poco. Pero con todo el amor del mundo lo hice. No me molesta decirlo ni tampoco haberlo hecho porque lo volvería a hacer", destacó Oriana. En cuanto a sus proyectos laborales, amplió: "Se viene un nuevo tema dentro de muy poquito. Todavía no dije la fecha pero pronto la sacaré. También estoy preparando un disco y con eso estoy contenta. Y ojalá que a mitad de año podamos empezar con los shows".

La escandalosa separación de un campeón del mundo: "Me demostró lo que realmente es"

Uno de los futbolistas que ganó la gloria mayor con la Selección Argentina tras salir campeón del Mundial Qatar 2022, se encuentra en el ojo de la tormenta por la escandalosa separación con su pareja, con quien se había casado en 2021. Es por eso que la joven tomó la decisión de exponer todo lo que vivió a través de sus redes sociales.

Se trata de Exequiel Palacios, el jugador de Bayer Leverkusen de 24 años que ya no está más casado con Yésica Frías, de 30, quien se había mudado de Argentina a Alemania para cambiar su estilo de vida por él. A raíz de la pregunta de un seguidor de Instagram, la ahora expareja de Palacios ventiló todo.

El contundente posteo de la exesposa de Exequiel Palacios

"¿Por qué se separaron?", quiso saber un usuario de Instagram. "Porque me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano", lanzó Yésica, muy enojada por la situación. En otra historia, aseguró que el exjugador de River cambió tras haber ganado el Mundial.

Además, dejó en claro que no hay buena relación con la familia de Palacios. "Mejor ni preguntar", expresó con fastidio. Cabe recordar que hace un tiempo, Yésica Frías habló en Nosotros a la mañana, programa conducido por "El Pollo" Álvarez por El Trece. En ese momento, todavía estaban en pareja.