Oriana Junco fue víctima de una grave estafa inmobiliaria: "Tiene antecedentes penales"

La popular mediática Oriana Junco contó el detrás de escena de la estafa inmobiliaria que sufrió de parte de un exempleado de la conocida empresa RE/MAX.

Oriana Junco volvió a ser tapa de los portales por una noticia triste, dado que sufrió una grave estafa inmobiliaria y el apuntado como responsable sería un exempleado de la conocida organización de bienes raíces RE/MAX. "Este señor tiene antecedentes penales hace años" sentenció la actriz.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Oriana contó lo sucedido y detalló: "He sido estafada. Hace unas semanas señé un departamento en Coronel Díaz 2561, en una torre House Town, que me ofreció un chico que dice llamarse Pablo Damián Medina, que en este momento quedó demorado en la Comisaria N°14, en complot con otro señor, que se llama Oscar y vive en en el piso 12 del mismo edificio de él. Me dijeron que me rentaban este departamento, ahora les voy a subir las fotos, los dólares con los cuales señé el departamento, todo a disposición de la Justicia".

Además, la querida figura reveló un preocupante dato sobre la identidad de su agresor en función de alertar a sus seguidores: "fui estafada x un ex agente de las inmobiliarias tan conocidas #remax que hasta el día de hoy sostiene q sigue trabajando para la empresa, la cual se comunicó conmigo a través de otro agente inmobiliario serio e impecable al cual ya reserve y señe otro departamento y me informó que el Sr Pablo Damian Medina fue desvinculado por la agencia precisamente por tener varias estafas y denuncias penales".

"Quiero agradecer a toda la gente por los llamados por la preocupación a todos los medios que se están haciendo eco porque estas cosas no pueden suceder más, este señor tiene antecedentes penales hace años y todavía sigue estafando x la vida , Esperemos que la fiscalía haga la investigación correspondiente", cerró, en el texto que acompañó a su video para explicar lo sucedido.

El romance secreto de Oriana Junco y Antonio Gasalla: "No lo conté jamás"

Junco estuvo como invitada en La Puta Ama, el ciclo que Florencia Peña conduce en América TV y, en medio de un descargo sobre cómo ingresó al medio artístico, soltó: "¿Me hago amiga y empiezo a salir con quién? Esto no lo conté jamás y lo van a amar ¿Sabes con quién? Con Antonio Gasalla, es la primera vez que lo digo".

"Es más, te voy a contar algo que no sabe nadie. Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento y yo vivía en Callao y Corrientes. A Antonio lo conozco porque él guardaba el auto en Sarmiento y Callao", reveló la celebridad ante los ojos estupefactos de Florencia Peña, quien no esperaba que el capocómico sea la persona que Junco iba a nombrar. Y agregó: "Entonces yo, cholula, como lo vi una vez ahí, empecé a ir a comprar comida a la vuelta y ya sabía la hora a la que llegaba porque terminaba de filmar El mundo de Antonio Gasalla. Me hacía el boludo, me ponía gomina y anteojos y todo".

Oriana contó que su relación con Gasalla se dio tres años antes de que ella comenzara a gestionar las relaciones públicas del boliche Experiment. "En el año noventa y pico él tenía un campo y ahí empezamos una relación amorosa", concluyó la estrella de TV. La relacionista pública reveló que no cree que Gasalla se enoje porque ella dijera esto en público: "Él me ama".