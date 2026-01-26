Wanda Nara tendría los días contados en Telefe.

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a protagonizar un duro cruce en redes estos últimos días, con duras acusaciones cruzadas; largos posteos en las redes sociales y chicanas a la pareja actual del futbolista, Eugenia "China" Suárez.

Esto habría molestado a Telefe, lugar donde actualmente trabaja la blonda como conductora de MasterChef Celebrity, según precisó Marcelo Polino en diálogo con El Diario de Mariana.

¿Wanda Nara, afuera de Telefe?

El reconocido periodista explicó que desde el canal de las tres pelotas "están bastante preocupados" por las diferentes polémicas en los que se vio envuelta la conductora, considerando no solo lo ocurrido con el actual jugador del Galatasaray, sino también por todo lo que respecta a su separación de Martín Migueles. En esa misma línea, señaló que lo de "que ventila olores" y que "si la novia del otro se la pasó media Argentina" resulta un "conventillo que no cayó bien".

Mauro Icardi durante su visita a las cocinas de MasterChef Celebrity.

"Tengo gente conocida en la parte legal de Telefe. La frase que sobrevuela es: 'Bueno, ya termina Masterchef y dejémosla un poco ahí en el freezer'", soltó. "¿Vos decís que la van a freezar después de MasterChef? Porque ahí está todo el tema con (Vero) Lozano", le preguntó Marina Calabró (que está reemplazando a Mariana Fabbiani). "Bake Off lo hace Vero", confirmó Polino.

Volviendo a la labor de Wanda, este último opinó: "Me parece que el programa mide bien, ella su programa lo hace correcto. Me parece que la lupa está puesta más en lo que dice para afuera que para el trabajo. Lo que preocupa y por eso estaba puesto en una cláusula que su vida privada debía ser resguardada. Me parece que a Telefe flaco favor le hace una conductora del programa de prime time ventilando intimidades tanto propias como del padre de sus hijas".

Por otra parte, Marina Calabró sumó que en Telefé "les jorobó fue un poco el posteo de Icardi en relación a Masterchef" porque "estuvo acá, vino, dijo que le encantaba el programa" pero que ahora "viene y nos mea", dañando en el proceso "a Wanda, al formato y a los participantes".

Finalmente, recordaron que en los contratos que celebra la señal hay una cláusula sobre un deber ser de la conducta de sus empleados, que en caso de no ser respetada puede llevar a la extinción del mismo. ¿Será esto lo que ocurrirá con Wanda Nara, o el éxito de MasterChef amortiguará los presuntos enojos?