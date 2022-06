Noelia Marzol reveló el lugar más insólito en el que tuvo relaciones: "Un acto de amor"

La actriz y bailarina dio a conocer el exótico lugar en el que tuvo intimidad con su actual pareja. Noelia Marzol contó que estaba embarazada de su primer hijo en ese momento.

Noelia Marzol causó sorpresa al dar a conocer cuál fue el lugar más extraño en el que tuvo relaciones sexuales. La integrante del elenco de Sex contó que ella y su pareja habían acudido a esa locación con las intenciones de intimar en un lugar exótico y así vivir esa experiencia con otra adrenalina.

"Fuimos para eso. Fue básicamente detrás de un altar, en una Iglesia. Y embarazada", comenzó su relato la exsecretaria del ciclo de Marley, Minuto Para Ganar, sobre la jugada decisión que tomó con su pareja, el jugador de fútbol Ramiro Arias.

"Viste que la Iglesia tiene horarios que son fantasma y están abiertas. Fue como un acto de amor, no fue un acto pagano. Fue un acto de amor hermoso", agregó la actriz en diálogo con Sebastián Wainraich y el equipo de Todo Pasa en la radio Urbana Play en la que se mostró junto con su pareja. Y concluyó: "Embarazada del nene que está corriendo por acá, que no se queda quieto".

"Lo hicieron en la casa de Dios", concluyó el momento Wainraich con su típico estilo de humor.

Marzol se expresó sobre cómo transcurrió su primer embarazo y soltó: "Yo me sentí muy bien con Donatello, pero este me está pegando bastante para atrás. Muchas náuseas, cansancio, me agarran palpitaciones, asco total por los olores".

Noelia Marzol anunció su segundo embarazo en LAM

"Por segunda vez me toca anunciar su embarazo y le vamos a dar la bienvenida a Noelia Marzol", enunció el periodista Ángel de Brito antes de presentar a la bailarina en su programa de América TV. "Yo me hice el test de embarazo y creo que Ángel se enteró conmigo. No sé cómo es que se entera siempre", soltó.

Después de haber dado la primicia en el ciclo de Ángel de Brito, Marzol utilizó un posteo de Instagram en el que obtuvo más de 300 mil likes para contarles a sus seguidores cuál es el sexo del retoño en camino: "Queremos confirmarles y contarles que estamos esperando una hermanita de Doni! Alfonsina". Y cerró: "Felicidad absoluta es lo que siento. Gracias, amor, por esta hermosa familia que estamos construyendo. Lo más valioso de mi vida son y serán siempre todos ustedes. Ya somos un montón. Los amo con mi vida entera. ¡Allá vamos! Una nueva aventura realmente nos espera".