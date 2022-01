No se parece nada: se conoció el rostro del hijo mayor de Juana Viale

En el marco del cumpleaños número 14 de su hijo, Gonzalo mostró el rostro de su primogénito junto a la famosa conductora.

Si hay algo en lo que Juana Viale se empeñó a lo largo de su carrera mediática, es en mantener la privacidad de sus hijos lo más posible. Sin embargo, recientemente, salió a la luz una foto de su hijo Silvestre, el mayor de los que tuvo junto a Gonzalo Valenzuela, y por fin se conoció el rostro del joven luego de una vida de anonimato.

A lo largo de sus años como personaje público, Juana nunca subió fotos con sus hijos en las redes sociales ni mucho menos asistió junto a ellos a los programas televisivos como bien hacen otros colegas. De este modo, los rostros de los hijos de Viale resultan un completo enigma a muchos, pero poco a poco y a medida que van creciendo, cada uno elige qué hacer con su imagen.

Sin embargo, esta foto que recorrió las redes, ya que mostraba el rostro del niño, no fue compartida ni por Juana Viale ni por él mismo, sino que por Gonzalo Valenzuela, el papá de niño. En el marco del cumpleaños número 14 de Silvestre, el modelo compartió una postal con su hijo deseándole unos buenos deseos. "¡14 mi vida!" escribió el modelo como descripción de la foto, la cual recibió los likes y comentarios de muchas figuras del espectáculo, como Benjamín Vicuña.

En la postal que compartió Valenzuela, más allá de aquellos sorprendidos por el gesto de mostrar al niño, lo que más llamó la atención fue el gran parecido que Silvestre tiene con su papá y con su mamá. Por su lado, Juana Viale no dijo al respecto ni tampoco compartió el gesto de su ex pareja, ya que no publicó nada sobre el cumpleaños de su hijo mayor.

La presentación de Ámbar de Benedictis en la vida real

A fines del 2020 y luego de un año de conducir los dos programas de su abuela, Juana Viale recibió tres visitas especiales en el último programa: Mirtha Legrand (su abuela), Marcela Tinayre (su mamá) y su hija mayor (Ámbar de Benedictis).

Lo cierto es que, a juzgar por su rostro, Juana Viale no estaba muy convencida de la visita, pero como su hija ya era mayor de edad en ese entonces, pudo decidir por su propia cuenta si quería o no formar parte del encuentro. Esta fue la primera vez que Ámbar, la primogénita de Juana, se mostró públicamente y ahora la siguió su hermano Silvestre.