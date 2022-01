Nito Artaza rompió el silencio sobre su separación de Milone: "Tendré que mudarme"

Luego de trascender los rumores de romance, el actor habló sobre el distanciamiento que vive con su mujer, Cecilia Milone.

Los rumores de separación entre Nito Artaza y Cecilia Milone se convirtieron en una fuerte polémica luego de que la famosa actriz develara los detalles que la habían llevado a pelearse con el humorista. Sin embargo, luego de que las palabras de su pareja trascendieran, Artaza rompió el silencio para contar su versión de los hechos.

La polémica inició luego de que el periodista Pablo Layús asegurara que Cecilia había sido vista ingresar a un edificio sola durante varios días seguidos, esta locación era otra diferente a donde la actriz solía residir en Mar del Plata junto al famoso actor, por lo que se esparcieron las versiones de separación. En este marco, Nito Artaza fue contactado por el portal Teleshow y allí decidió contar lo sucedido desde su perspectiva.

"Vamos a alquilar otro departamento. Porque este en el que estamos, lo dejamos: no está en buen estado, no funciona nada", empezó por decir Artaza sobre las visitas de Milone a otro edificio. Una vez que aclaró que la crisis de pareja no se debía a un tercero en discordia, Nito si señaló que había un par de rispideces que limar dentro de la pareja, pero que se debía estrictamente al tema de la vivienda.

Así fue como Nito también contó que había sido Cecilia Milone quien dio el primer paso y decidió mudarse de aquel departamento. La actriz "alquiló otro" en donde Diego, el perro de la pareja "está mucho más cómodo", según afirmó el propio actor. "Cecilia no esperó que yo arregle con la inmobiliaria, tiene menos paciencia. Y alquiló otro. Y bueno, tendré que mudarme ahí", agregó a su relato Artaza.

Por otro lado, Nito Artaza también hizo un ejercicio de mea culpa y admitió que "hubo enojo por parte de ella, porque quizá él no la escuchó antes". Además, el humorista también destacó que pese a la gran vista que tenía el departamento en donde residían, la situación no daba para más ya que tenía el balcón roto, no había agua caliente, se les inundó un baño, no funcionaba el microondas y los cables se encontraban pelados en el piso y en la pared. "Parecía una película", aseguró Nito.

La palabra de Cecilia Milone: una determinante decisión

Una vez que los rumores de crisis empezaron a trascender, fue Milone la primera en romper el silencio al brindar una breve nota con Ciudad.com. Sin embargo, en un principio la actriz destacó que el principal problema se había dado "por algo del perro", es decir Diego, la mascota que tienen en común.

"Una loca que inventa idioteces, cuando el perro está todo el día con nosotros. Solo lo dejamos en casa cuando vamos cenar afuera", indicó Milone que fue el detonante de la pelea en la pareja. Por este motivo, la actriz decidió armar sus valijas y mudarse a otro departamento mucho más cómodo para todos.

Sin embargo, Cecilia también aclaró que la situación venía bastante tensa de antes, cuando habían sufrido una estafa por parte de la inmobiliaria. "Nos dieron un departamento que anda todo mal y cómo está pago es un quilombo", aseguró al respecto. En este marco, Milone aprovechó para dejar en claro que no estaba oficialmente separada de Artaza, ya que el se mudaría en los próximos días junto a ella, una vez que se solucione el tema con el piso anterior.