Nito Artaza protagonizó un accidente automovilístico: cómo se encuentra

El humorista vivió un choque mientras se dirigía al teatro para realizar su obra en Mar del Plata.

El 2022 y la temporada de verano empezaron de forma bastante agitada para Nito Artaza. En medio de los rumores de separación de su pareja, Cecilia Milone y el drama que enfrentó frente a la acusación de su hija contra Fabián Gianola, el humorista se mantuvo en el foco de la polémica. Ahora, su nombre vuelve a figurar en los medios, pero por una situación totalmente diferente: un accidente automovilístico.

Según se conoció recientemente, el actor fue protagonista del siniestro que tuvo lugar en Mar del Plata. Cabe recordar que hace ya varias semanas que él está instalado en la ciudad costera para realizar la temporada de verano con su obra de teatro, por lo que podrá mantenerse al tanto de todo lo que suceda con la víctima del choque.

Mientras Nito se encontraba camino al teatro para realizar su obra, luego de que su asistente pasara a buscarlo, y en el trayecto el vehículo chocó con una motocicleta. Este lunes 7 de febrero, Artaza habló con Intrusos sobre la terrible situación que enfrentó y explicó que "se cree que el auto no llegó a frenar porque la calzada estaba resbaladiza debido a la lluvia", pero que pese al susto, el accidente no pasó a mayores.

"Felizmente ya hizo todos los estudios, arreglaron el tema del seguro. Fue un gran susto", comenzó por decir Nito en el programa de América TV, muy contento de que nadie había salido herido de gravedad. "Suspiré cuando vi que el muchacho estaba con la moto parado. Fue la única vez que llegué tarde al teatro este año", comentó el artista. De este modo, también explicó que todo había sucedido muy rápido y que tuvieron que accionar de inmediato, ya que, si se quedaban parados en el medio de la calle, iban a causar más accidentes debido al gran movimiento automovilístico que había en la zona.

Luego del choque, el motociclista fue trasladado al hospital para hacerse el control correspondiente y descartar algún daño mayor, mientras que Artaza y su asistente salieron ilesos.

Nito Artaza contra Fabián Gianola: una fuerte amenaza

En medio de la oleada de denuncias que recibió Fabián Gianola en los últimos meses, la hija de Nito Artaza decidió sumarse al contar su historia con el actor, en donde lo acusó de sufrir acoso con el actor que fue su compañero de trabajo.

Así es como, en diálogo con Implacables, Artaza reveló sus sensaciones al respecto y la rotunda decisión que había tomado hacia Gianola. "Yo no quiero demonizar a nadie, pero yo quiero hablar con él personalmente. Todavía no me respondió pero me gustaría hablar", comenzó por decir y luego añadió que las personas como Fabián "necesitan un tratamiento psiquiátrico, psicológico y espiritual también. Hay que hablar de un arrepentimiento profundo en serio".