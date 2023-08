Nicole Neuman filtró la verdad de la pelea con su hija: "Hace un año"

La modelo rompió el silencio y explicó el trasfondo de su pelea con su hija mayor, Indiana.

Nicole Neumann se encuentra bajo la lupa mediática debido al inesperado distanciamiento de su hija mayor Indiana. La niña acusó a su madre de maltrato y se fue a vivir con su papá, Fabián Cubero. Desde entonces, la modelo había decidido mantener un perfil bajo, pero ahora contó la verdad de esta distanciamiento.

En diálogo con Hola Argentina, Neumann decidió contar su verdad sobre el tema y profundizar sobre el malestar que, según ella, viene desde hace bastante tiempo. "Todo esto que pasa es el resultado de algo que hace años vengo padeciendo. Pero mi prioridad es proteger a mis hijas, por eso hace tres años decidí no hablar más de mi vida privada", reveló Nicole sobre su pacto de silencio mediático sobre el tema.

Luego sumó: "A ellas obviamente no les gusta que se hable en el colegio, que la gente les pregunte cosas o les comente algo algún compañero porque, como van creciendo, les llega y tienen acceso a más información". Asimismo apuntó con una indirecta para Cubero y su pareja, Mica Viciconte: "Como esto viene de hace tiempo, entendí que a algunas personas les sirve el escándalo, el barro, pero definitivamente ese no es el camino que yo elegí en mi carrera, entonces no me interesa nada subirme a esa".

Finalmente, reveló que su prioridad siempre serán sus hijas y que nunca dejará que una pelea las distancie. "Hay un montón de cosas que no se saben y que nunca se van a saber porque tengo otra filosofía para manejar los conflictos, sobre todo cuando tienen que ver con mis hijas. A mí lo único que me importa son ellas tres y siempre van a estar por encima de cualquier cosa y de cualquier persona", aseguró. Por último, concluyó: "Hoy, más que nunca, me guío por eso y elegí correrme un poco del medio para protegerlas".

Tiene 15 letras y es austríaco: el increíble nombre real de Nicole Neumann

Nicole Neumann es una de las personalidades más reconocidas del mundo de la farándula. Con trabajos como modelo y su reciente participación jurado de Los 8 Escalones, se convirtió en una figura, pero con un llamativo detalle que puede sorprender a muchos: su nombre es artístico, no su nombre real.

La vida de Nicole Neumann está vinculada al modelaje desde sus inicios, luego se la vio a pura defensa del veganismo y el derecho a los animales y estuvo trabajando con Guido Kaczka en El Trece en el programa Los 8 Escalones. A los 18 años se vinculó con su padre, a quien no conocía pero de quien sí sabia que era austríaco de nacimiento.

La pareja del piloto de automovilismo Manuel Urcera se puso el apellido de su madre, Neumann, y así quedó hasta el día de hoy, pero en realidad no es el verdadero: el nombre completo de la mediática es Nicole Unterüberbacher. Su padre se llama Bernd, es instructor de esquí y también se dedica a la actividad empresarial.

Cuando ella era apenas una niña, su familia se mudó a Salzburgo, Austria, el país de origen de su padre. La separación de sus padres hizo que volviera al país y se instalaron en Córdoba, donde nació su madre. "Nunca le reproché ni le hice un planteo sobre los por qué. Simplemente lo recibí cuando él reapareció y le agradecí por poder tenerlo nuevamente en mi vida", dijo Nicole sobre este tema tiempo atrás.