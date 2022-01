Nicolás Cabré reveló cómo se lleva con La China Suárez: "Todo el tiempo"

Nicolás Cabré reveló cómo se lleva ahora con su expareja, "La China" Suárez. Por qué se separaron y los detalles a tener en cuenta.

A casi una década de la separación con María Eugenia "La China" Suárez, Nicolás Cabré se refirió a su relación actual con la actriz. En una entrevista, el actor de 41 años aportó detalles de su vínculo amoroso en el pasado con quien fue la tercera en discordia en el escándalo del WandaGate que sacudió a la farándula argentina.

Después de tantas idas y vueltas con Laura "Laurita" Fernández, el joven artista parece enfocarse ahora en su trayectoria. De paso, se hizo un tiempo para detallar cómo se lleva con su colega y exnovia, con la que fue padre de su única hija: Rufina (8).

En una entrevista que le concedió a La Nación, "Nico" fue muy sincero cuando le consultaron acerca de su relación actual con María Eugenia Suárez. Curiosamente, indicó que "La China va y viene, y está todo bien”. Asimismo, reconoció: “Siempre tuvimos una buena comunicación. Gracias a Dios, tenemos una relación hermosa con La China y aprendimos a dar lo mejor, a estar, a complementarnos”.

Nico Cabré y La China Suárez, una de las tantas exparejas de la farándula argentina.

Anteriormente, cuando fue invitado a Los Mammones (América TV), Cabré señaló frente al conductor Jey Mammón que en cualquier caso “la comunicación con la madre es importante". Y puntualizó: "Estamos todo el tiempo hablando para ver qué decidimos”.

En aquel momento, el actor aseguró: “Con La China hablamos cinco veces por día. El tema único es ´Rufi´. Decimos 'che, ¿y si va?, ¿y si viene? ¿Le gustaría esto?'". Finalmente, dejó en claro que "lo importante es estar lo más que se pueda".

Por qué se separaron Nico Cabré y La China Suárez

Hacia finales de 2013, cuando se confirmó públicamente la ruptura, Nicolás Cabré dio a entender que había sido por su obsesión por el orden y la limpieza, algo que molestó a casi todas sus parejas menos a "Laurita" Fernández. Sin embargo, Yanina Latorre contó mucho tiempo después en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) que el desgaste del día a día fue lo que hizo que el vínculo entre ambos se desmadrara. “La mala convivencia es lo que detonó todo. La China es super relajada y Cabré es un obsesivo”, señaló en ese entonces la panelista.

En 2014, la propia "China" Suárez aclaró: “Somos muy distintos, soy muy intuitiva. Cuando te das cuenta de que una persona no es para vos, no hay mucho para hacer. La gente a veces me ve de afuera y piensa que a mí no me importa nada. Pero el que realmente me conoce sabe que es todo lo contrario. Y, como me conozco tanto, sé que cuando no va, no va".

Por último, expresó: "Yo estaba segurísima en ese momento y no me arrepiento de absolutamente nada. Claro que la buscamos. Me hubiese encantado estar bien con ´Nico´”.