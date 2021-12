Grave acusación contra Nicolás Cabré: "Sé la historia"

Tras su separación de Laurita Fernández, Nicolás Cabré quedó en el ojo de la tormenta y recibió varios comentarios que ponían en duda su rol como pareja.

La relación que mantuvieron Laurita Fernández y Nicolás Cabré durante dos años, fue una de las más escandalosas de la farándula, ya que estuvo marcada por muchas separaciones y reconciliaciones. Sin embargo, en las últimas semanas se conoció que los artistas habían decidido ponerle un punto final definitivo a su historia y separarse de una vez por todas.

En este marco, muchas personas empezaron a hacer especulaciones de los motivos que podrían haber desembocado en la ruptura, ya que llamaba la atención la cantidad de discusiones y reconciliaciones que tuvieron. Así es como, en una de las últimas emisiones de Mañanísima, el programa que Carmen Barbieri conduce por Ciudad Magazine, la panelista Estefanía Berardi reveló una actitud de Nicolás Cabré que podría haber sido el determinante para separarse de Laurita.

Todo comenzó cuando Berardi tildó a Cabré de "intenso", respaldándose en la historia que le relató una amiga. "Él tiene un perfil un poco así. Sé la historia porque salió con una amiga mía. ¿Y sabés qué le decía? Un día ella iba hablando con él por WhatsApp, pasa por el peaje y le deja de contestar porque no podía. Y él le recriminaba: ‘¿por qué me dejás de contestar?'", develó la periodista. "¡Pará un poco! Re intenso", sentenció su relato Berardi.

Frente a estas polémicas declaraciones de la periodista, las cuales mostraban un perfil bastante desconocido de Cabré, el debate llegó a Bendita TV, donde los panelistas del programa dieron sus opiniones al respecto. De esta manera, Alejandra Maglietti aprovechó para reforzar el relato de Estefanía y apuntar más fuerte contra el actor. "Y sí, como dijo ella (Berardi). Un poquito ‘toxic’", comenzó la periodista oriunda de chaco cuando fue consultada por el significado de "intenso". "Tenemos la misma amiga, y tengo la misma fuente y la misma data. Así que, en eso, la banco. Es intenso, es intensísimo", sentenció.

Así mismo, la otra panelista Lola Cordero también sumó información al tema. "¿En dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿Por qué llegas tan tarde?’. Yo tengo la misma información. Tiene buena data Estefanía. Para mí es la chica de espectáculos revelación del año", finalizó. De esta manera, las tres periodistas dejaron en claro que había grandes probabilidades de que Laurita de haya separado por no tolerar el accionar de Nicolás Cabré.

El encontronazo de Estefi Berardi con Laurita Fernández: metida en la polémica

Como una de las periodistas más controversiales del 2021, ya que generó fuertes escándalos con la información que reveló en el programa de Carmen Barbieri, el nombre de Estefanía Berardi se convirtió en uno de los más nombrados en los portales. Así es como, incluso en la recta final del año, la periodista sigue entrometida en medio de escándalos y el más reciente la involucra con Laurita Fernández.

"Cuando estaba en Combate de notera, ella conducía en ese momento y yo estaba en las partes donde ella no estaba. Pero en el vivo, cuando caía al piso, capaz que a ella no le gustaba que haya otra chica con el mismo color de su ropa en cámara", había revelado Berardi. De esta forma, ella se veía obligada a cambiarse de ropa para no coincidir con la conductora en aquel entonces.

Cansada de la polémica, Laurita decidió hablar al respecto y, en una entrevista con Ciudad Magazine, develó su verdad detrás de este escándalo. "No tengo nada que decir. ¿Que estoy furiosa? ¡Furiosa cero! Con nadie. Si alguien quiere quilombos para tener repercusión, o no sé qué, que conmigo no cuente", fueron las palabras de la bailarina.